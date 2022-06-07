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台北港大變身！將發展車輛智慧物流、離岸風電基地

▲交通部長王國材今（7）日赴台北港視察，對於港務公司於台北港未來發展整體規劃表示肯定，加速發展台北港成為智慧物流及綠能科技港。（圖／交通部提供）
▲交通部長王國材今（7）日赴台北港視察，對於港務公司於台北港未來發展整體規劃表示肯定，加速發展台北港成為智慧物流及綠能科技港。（圖／交通部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-07 16:59:07

台北港近年持續建設南碼頭區離岸風電及智慧車輛產業物流園區，同步推動物流倉儲區物流產業發展，交通部長王國材今（7）日赴台北港視察，對於港務公司於台北港未來發展整體規劃表示肯定，並指示其持續掌握國際海運市場脈動及港口智慧化發展趨勢，加速發展台北港成為智慧物流及綠能科技港，提升港埠營運效率及國際競爭力。

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港務公司表示，台北港以北部貨物進出港、綠能產業港及產業物流港為發展定位，規劃陸域面積為1,038公頃，目前已填築完成471公頃土地，未來將陸續擴充物流倉儲區及南碼頭區二期約567公頃土地，提供產業充足發展腹地，東碼頭區油品中心預計於116年起遷移至物流倉儲區第四期，東碼頭區亦將重新進行整體規劃，打造臺北港區發展新門戶。

王國材指出，台北港具有優越地理位置，鄰近的淡江大橋亦將於113年底通車，將可串連大台北核心商業發展區，並指示港務公司應善用台北港地理優勢，積極串聯陸海空物流運輸能量，發揮產業生態圈加乘效果。

另外，東立物流公司董事長洪辰冬也說明於台北港營運現況，並規劃在南碼頭區約60公頃土地上，引進5GAIoT、車聯網等技術，打造智慧車輛產業物流園區，預計115年底營運，並以年進出口50萬輛汽車為目標；同時該園區未來將發展成為100%碳中和永續園區，引進太陽能光電場域、智慧車接駁、電動車充電及水循環利用等新科技，屆時約可減少超過8,000噸之排碳量，相當於20座大安森林公園碳吸收量。

此外，台北港配合政府能源政策，作為離岸風機水下基礎生產基地，王國材亦在拜訪世紀風電公司聽取說明，因應風機組件大型化趨勢，未來水下基礎高度將較目前75公尺更為增高，因此在台北港南碼頭區仍有廠房擴充需要。王指示港務公司應與業者保持密切溝通，積極協助。

交通部表示，台北港擁有優越的地理區位，是北部重要的運輸門戶，因應產業對於能源科技前瞻發展與應用之需求與日俱增，港口又是與世界鏈結的重要樞紐，港務公司與業者密切配合，共同合作積極規劃佈建港埠智慧化基礎建設，並提前部署未來港口長遠發展腹地，以智慧物流及綠能科技港為核心，帶動相關產業蓬勃發展。
 

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