台北港大變身！將發展車輛智慧物流、離岸風電基地

我是廣告 請繼續往下閱讀
王國材指出，台北港具有優越地理位置，鄰近的淡江大橋亦將於113年底通車，將可串連大台北核心商業發展區，並指示港務公司應善用台北港地理優勢，積極串聯陸海空物流運輸能量，發揮產業生態圈加乘效果。
另外，東立物流公司董事長洪辰冬也說明於台北港營運現況，並規劃在南碼頭區約60公頃土地上，引進5GAIoT、車聯網等技術，打造智慧車輛產業物流園區，預計115年底營運，並以年進出口50萬輛汽車為目標；同時該園區未來將發展成為100%碳中和永續園區，引進太陽能光電場域、智慧車接駁、電動車充電及水循環利用等新科技，屆時約可減少超過8,000噸之排碳量，相當於20座大安森林公園碳吸收量。
此外，台北港配合政府能源政策，作為離岸風機水下基礎生產基地，王國材亦在拜訪世紀風電公司聽取說明，因應風機組件大型化趨勢，未來水下基礎高度將較目前75公尺更為增高，因此在台北港南碼頭區仍有廠房擴充需要。王指示港務公司應與業者保持密切溝通，積極協助。
交通部表示，台北港擁有優越的地理區位，是北部重要的運輸門戶，因應產業對於能源科技前瞻發展與應用之需求與日俱增，港口又是與世界鏈結的重要樞紐，港務公司與業者密切配合，共同合作積極規劃佈建港埠智慧化基礎建設，並提前部署未來港口長遠發展腹地，以智慧物流及綠能科技港為核心，帶動相關產業蓬勃發展。