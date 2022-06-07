通膨壓力爆表！食物價格狂漲　5月CPI年增3.39％

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分析食物、居住、醫療保健等七大類變動影響，食物類漲1.44%，位居第一，其中主因水果受天候不穩影響，價格上漲11.89％，肉類及外食費各漲 2.17％、0.32％，惟蔬菜價格下跌1.32％，抵銷部分漲幅。
統計指出，5月 CPI 年增3.39％，主要是由於國際油價居高，加上蔬 菜、水果、外食費、肉類、家庭用品及房租上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.88％，再剔除能源後的總指數，也就是核心CPI，則漲2.60％。
從七大類變動影響來看，食物類漲7.40％，因蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲27.98％及 7.88％，蔬菜則受天候不佳及上年低基數影響，價格上漲22.12％，加上水果、水產品及外食費各漲16.55％、7.23％及5.80％，使食物類成為七大類中影響變動最大。
至於交通及通訊類漲4.59％，是由於油料費上漲12.62％， 交通工具零件及維修費、交通工具價格也分別漲5.12％及3.00％， 惟通訊設備價格下跌3.31％，抵銷部分漲幅；衣著類漲2.57％，是由於部分服飾優惠較上年減少，成衣價格上漲2.34％所導致；居住類漲2.03％，因住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.96％、3.25％及1.54％而受影響。