COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

通膨壓力爆表！食物價格狂漲　5月CPI年增3.39％

▲主計總處今 (7) 日公布 5 月消費者物價總指數 （CPI） 年增率達 3.39%，再度衝破 2% 通膨警戒線，原因歸咎食物漲價。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲主計總處今 (7) 日公布 5 月消費者物價總指數 （CPI） 年增率達 3.39%，再度衝破 2% 通膨警戒線，原因歸咎食物漲價。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-07 17:23:36

食物價格漲不完！行政院主計總處今 (7) 日公布 5 月消費者物價總指數 （CPI） 年增率達 3.39%，再度衝破 2% 通膨警戒線，原因歸咎於蛋類及肉類受飼養成本提高，蔬菜則受天候不佳影響，導致食物類漲7.40％。而1-5月平均 CPI 較上年同期漲3.04％，扣除蔬菜水果漲2.68％，核心 CPI 漲2.33％。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據主計總處稍早公布消費者物價總指數顯示，5月CPI較上月漲0.24％，主要原因歸咎於水果及肉類價格上揚，惟油料費及成衣價格下跌，抵銷部分漲幅。

分析食物、居住、醫療保健等七大類變動影響，食物類漲1.44%，位居第一，其中主因水果受天候不穩影響，價格上漲11.89％，肉類及外食費各漲 2.17％、0.32％，惟蔬菜價格下跌1.32％，抵銷部分漲幅。

統計指出，5月 CPI 年增3.39％，主要是由於國際油價居高，加上蔬 菜、水果、外食費、肉類、家庭用品及房租上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.88％，再剔除能源後的總指數，也就是核心CPI，則漲2.60％。

從七大類變動影響來看，食物類漲7.40％，因蛋類及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲27.98％及 7.88％，蔬菜則受天候不佳及上年低基數影響，價格上漲22.12％，加上水果、水產品及外食費各漲16.55％、7.23％及5.80％，使食物類成為七大類中影響變動最大。

至於交通及通訊類漲4.59％，是由於油料費上漲12.62％， 交通工具零件及維修費、交通工具價格也分別漲5.12％及3.00％， 惟通訊設備價格下跌3.31％，抵銷部分漲幅；衣著類漲2.57％，是由於部分服飾優惠較上年減少，成衣價格上漲2.34％所導致；居住類漲2.03％，因住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲5.96％、3.25％及1.54％而受影響。

經濟部啟動修法　推地熱發電能源轉型

電金同步拉回　台股開低走低、終場下跌93點

Q1商業服務景氣上升　商研院：預測將持續至10月

鯉魚潭調度管線完工！台水：北送苗栗水量每日12萬噸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
77.99%22.01%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀