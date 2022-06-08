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休假不想被老闆吵？LINE神招曝光　官方認證：比改名有效

▲休假不想被工作打擾？LINE曝光一秒公休的「休假模式」神招，超實用技巧經官方認證可是比修改名稱還有效。（示意圖／shutterstock）
▲休假不想被工作打擾？LINE曝光一秒公休的「休假模式」神招，超實用技巧經官方認證可是比修改名稱還有效。（示意圖／shutterstock）

記者蕭涵云/台北報導

2022-06-08 06:47:58

LINE堪稱最方便的通訊軟體，卻也因為滲透你我生活之中，成為最即時的「數位工作平台」，然不少主管與同事不分日夜「賴好賴滿」的誇張行徑，令不少人日趨反感。休假不想被工作打擾？LINE曝光一秒公休的「休假模式」神招，超實用技巧經官方認證可是比修改名稱還有效！

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為避免休假時被工作訊息打擾，許多人會在沒上班的時候，把LINE的名稱備註成休假，但還是很常遇到同事來談公事，極有可能是對方早就編輯過你的名稱，這時自己再怎麼修改標註，他也無法看到新的名稱內容，導致白目行徑造成彼此不悅。

▲點選LINE主頁右上方的「設定」齒輪，並點選「個人檔案」。（圖／翻攝自LINE官網）
▲點選LINE主頁右上方的「設定」齒輪，並點選「個人檔案」。（圖／翻攝自LINE官網）
不少網友建議可以直接把大頭貼改成公休警示，就算臨時請假也不怕別人吵，但3C苦手卻無奈表示，還要另外做字卡圖片好麻煩。其實LINE「個人圖片」中可是有超方便的內建功能可以有效解決這問題。

▲點選上方的大頭貼，即可選擇想要變更的「個人圖片」形式。（圖／翻攝自LINE官網）
▲點選上方的大頭貼，即可選擇想要變更的「個人圖片」形式。（圖／翻攝自LINE官網）
▲選擇「開啟相機」，並點選下方的「文字」按鈕，即可開始製作專屬字卡圖片。（圖／翻攝自LINE官網）
▲選擇「開啟相機」，並點選下方的「文字」按鈕，即可開始製作專屬字卡圖片。（圖／翻攝自LINE官網）
只要點入「設定」內的「個人檔案」，點選大頭貼後選擇「開啟相機」，並點選下方的「文字」按鈕，就可以輸入自己想要顯示的文字，並挑選背景顏色；點選背景顏色旁的「光芒」按鈕，還可變換文字與顏色的效果。超實用密技讓你一秒展開「休假模式」，經官方認證可是比修改名稱還有效！

除此之外，「開啟相機」後還可以搭配內建特效，直接拍攝動態大頭貼；或「使用虛擬人像」秀出自己Q版的擬人美照與動畫。不用透過其他APP就可以輕鬆設計出不同於他人的創意頭貼。

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