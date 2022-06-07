7月脫口罩、8月開國門？陳秀熙喊：應讓民眾有選擇性

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今疫情記者會中，陳時中提到，雖現行防疫措施將維持至6月底，但戴口罩除防範新冠肺炎，也可防治其他呼吸道疾病，「暫時不會對口罩規定放鬆」，若有開放也是特殊情況，還是希望可以維持相關的NPIs（非藥物介入措施）而8月開國門「大概不會規劃那麼久」，會在一定範圍內鬆綁。
疫情發展快速，中央流行疫情指揮中心時常「滾動式修正」各項政策，卻也遭民眾批評朝令夕改爭議不斷。對此，陳秀熙解釋，台灣從清零走向與疫情共存，總是要讓民眾、各級地方政府、各行業能夠適應，政策才會一步一步調整。
陳秀熙預估，入境檢疫會如同國內檢疫措施已從「3+4」改變成「0+7」，7天自主健康管理本來就是要讓民眾自行監測、隔離，漸漸走向流感化趨勢放寬，讓民眾逐步適應，並應開放至與國外同樣平行的程度。
陳秀熙進一步說明，想要邊境解封，民眾就要適應流感化監測，當國外已經經歷數波感染，多為輕症與無症狀，身體已有免疫保護力，我們入境當地國時，當地國的居民並不會擔心，且我國也經歷本波流行，提升自然感染的免疫保護力後，能接受國外入境者時，就可不需要再做這麼嚴格的隔離。
在口罩方面，陳秀熙認為，「口罩是一個防疫文明」，往後應該要成為選擇性的措施，以個人選擇為依歸，只是他也提到，民眾願意戴口罩出入公共集會場所，養成好的習慣，對於其他傳染病防治也有很大的幫助，像是新冠肺炎疫情期間，流行性感冒也較過往減少許多，「所以我是覺得好的防疫文明還是可以維持」。
陳秀熙分析，台灣即使發生這波本土流行，但確診數仍少於其他國家，就是因為台灣人仍維持口罩、社交距離等措施，不過許多場合不可能持續戴口罩、保持社交距離，民眾可能會有「不幸被感染的想法」，也應該改變想法，將新冠肺炎視為地方流行病，就如同感冒，要適應與病毒共存，進行新常態生活。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。