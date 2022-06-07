113學年分發入學 809系組不採數學成績、470系組採數甲
大學學科能力測驗今年配合考招新制上路，分為數學A、B兩科，分科測驗則僅考數學甲、不考數乙。大學招聯會今（7）日開放讓考生查詢113學年度分發入學考科參採情況，共計809個系組不參採數學，而有470系組僅參採分科測驗數甲、採學測數A或數B均可的有95個系組，都比112學年略增。
招聯會表示，已於今年5月2日公告113學年度繁星推薦和申請入學管道數學考科參採查詢系統；因應114學年度分科測驗恢復考數乙考科定案，大學招聯會今天再公告113學年度分發入學管道的數學考科參採查詢系統，提供高中生選課規劃參考。
據招聯會資料顯示，113學年度分發入學管道有809系組不參採數學，僅參採學測數A的有134系組，僅參採學測數B的有340系組，僅參採分科測驗數甲有470系組，同時參採學測數A及分科測驗數甲有41系組，參採學測數A或數B均可的有95個系組。
另外數學A、數學甲多針對數學「高需求」的科系，招聯會指出，同時參採學測數A及分科測驗數甲有41系組，包括台大數學系、物理系、化工系、醫學工程系，成大牙醫系、機械工程學系，清大物理系等等，部分系組將學測數A作為第一門檻檢定標準，通過檢定後才採計數甲成績；部分系組則同時採計數A和數甲成績，因此想選填這41系組的學生，需考取學測數A和分科測驗數甲成績。