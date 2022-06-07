迷姦女同事　雙鏡頭拍攝成了證物

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陳姓男子110年6月15日設局女同事到租屋佯裝交代工作事宜，待女同事記載完畢想要離開，陳男即拿出蛋糕、水果、生魚片及紅酒，稱自己生日將至，希望一起慶生，並於轉身為女同事倒酒之際，將2顆Zolpidem（佐沛眠）安眠劑摻入紅酒內，女同事隨即因藥效發作感覺頭暈、身體無力、意識模糊。陳男見女同事無力抵抗即脫去女同事之全身衣物，為強制性交得逞，過程中用二支行動電話開啟攝影功能，分別架設在房間入口及窗台上，拍攝強制性交之過程。
女同事曾短暫醒來，強忍不適起身尋找衣物、鑰匙、行動電話，發現自己全身衣物均遭丟入洗衣機而全部濕透無法穿上，且遍尋不著鑰匙、行動電話，只能獨自走回臥室，再次陷入昏迷。期間，陳男以女同事酒醉為由，餵食女同事服下不明成分藥劑，使女同事反覆陷入昏迷，直至翌日凌晨，女同事終於清醒，哭求陳男搭載自己返回租屋處。
事後女同事與男友準備搬離住處，陳男前往出言恫嚇：「我今天如果要動你，你住的地方、你種種的地點，我都知道」、「我命就1條而已！你想怎樣？你要我們3個人同歸於盡」等語，致被害人心生畏懼。
台中市第四警分局依「以藥劑及對被害人為錄影犯強制性交罪」、「恐嚇危害安全罪」等案件法辦。法官審理中表示「況縱然係男女朋友、婚配夫妻，甚或從事性交易工作人員，個人之性意思自主決定權，仍應受到尊重與保障」，被告就妨害他人性自主之行為嚴重性，實不容輕縱，判處陳男應執行11年2月徒刑。