朱立倫稱「九二共識」沒共識　民進黨：顯示我們主張正確

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民進黨表示，國民黨和朱立倫始終未能認清，國家主權沒有模糊的空間，健康的兩岸交流方案一定要在堅守國家主權地位下進行，而非以「創造性模糊」、「虛假的和平」來換取交流機會。更何況，習近平定義下的「九二共識」完全不給國民黨任何模糊的餘地。
此外，朱立倫此行也一再抨擊民進黨貼國民黨「親中反美」標籤，民進黨表示，這樣的說法實在令人不敢恭維。民進黨問，難道連赴新疆替中共擦脂抹粉的前國民黨主席洪秀柱、赴北京聽習近平訓話的國民黨不分區立委吳斯懷，或散播疑美、反美言論的戰鬥藍領袖趙少康等，都是民進黨貼的標籤？也別忘了朱立倫自己也曾說過美豬是「瘋豬肉」，這也是民進黨貼的標籤嗎？
民進黨表示，以上都是出自國民黨人之口的言論，在在說明國民黨真實的立場，絕非是民進黨可以貼的標籤。國民黨若認為過去立場有誤，應對此深刻反省，而非一味卸責抹黑民進黨。
民進黨也說，樂見國民黨認知到「親中反美」路線不可行。但對於支持台灣、與台灣共享價值的國際盟友，應該真誠對待，而非如朱立倫一般，用虛假空洞、前後言行不一的話術矇混，對內說一套、對中共說一套、對外又是另一套。
對於朱立倫所謂「沒有共識的共識」、「不是標籤的標籤」等毫無建設性且不符事實的說法，民進黨無法苟同、敬謝不敏，這些說法也無法獲得當今台灣主流民意的認同。