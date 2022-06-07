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不反朝改送暖？北韓疫情嚴峻　脫北者團體空投藥物

▲脫北者團體「自由北韓運動聯合」向北韓遞送藥物。（圖／翻攝自韓聯社）
▲脫北者團體「自由北韓運動聯合」向北韓遞送藥物。（圖／翻攝自韓聯社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-07 18:02:35

北韓新冠肺炎疫情尚未緩和，7日再通報新增6萬1730例發燒病例，過去曾朝北韓空飄反金正恩政權的文宣傳單的脫北者團體透露，近來傳送載有藥物的氣球。對此，韓國統一部表示，能理解脫北者團體的心情，但呼籲避免採取相關行動，以免節外生枝。

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根據《韓聯社》報導，韓國脫北者團體「自由北韓運動聯合」負責人朴相學7日表示，在5日晚上用了20個大型廣告汽球，從京畿道抱川市向北方上空投送2萬個口罩、1.5萬粒止痛退燒藥「泰諾林」（Tylenol）和和3萬粒維生素C。氣球上還掛著寫有「大韓民國關愛、支援被惡性傳染病折磨的北韓同胞」字樣的條幅。

過去脫北者團體會向北韓投放宣傳品，批評北韓領導人金正恩的人權紀錄，以及北韓發展核子武器的野心。這些宣傳品有時是透過熱氣球傳送，有時則是經由河流漂送。這些宣傳品也惹怒北韓，多次揚言報復或中斷兩韓關係。

不過自新冠肺炎疫情在北韓蔓延的消息傳出之後，「自由北韓運動聯合」公布了停止空飄反朝傳單、投送大批藥物的計劃。在聲明中還指責北韓領導人金正恩為了一己的政績和野心，動員飢餓虛弱的軍人彩排4月25日的閱兵式，導致新冠病毒在數月的籌備期間瘋狂傳播，暴政窮凶極惡。

對此，韓國統一部相關消息人士表示，鑑於《關於發展韓朝關係的法律》（又稱《禁止散發反朝傳單法》）禁止向北韓散發傳單等物品，在未獲統一部批准的情況下，向北韓空飄氣球或利用氣球投送物品屬於該法規定的禁止行為。

該名消息人士表示，韓國政府十分理解相關團體盡力幫助北韓居民的心情，但政府已經屢次闡明，政府正在尋求與朝方進行防疫合作的機會，希望有關團體體諒並保持克制。

北韓新冠肺炎疫情持續，根據《朝中社》援引北韓國家緊急防疫司令部通報數據，5日18時至6日18時，全境新增發燒病例6萬1730例，累計發燒病例達419萬8890例。自北韓上月12日承認境內發生新冠疫情並通報相關數據以後，新增發燒病例於同月15日觸頂，自27日起將至10萬例以下，但相較發燒病例規模，死亡病例數過少，讓韓國情報部門認為，北韓通報疫情相關數據的做法旨在穩定民心，可信度不高。

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