泰國娜美根本沒死？鄉民曝閃婚懷孕　「婆婆安排她詐死」

在IG上有158萬人追蹤的27歲泰國網紅Arisara Karbdecho（Alice），因為可愛臉蛋和傲人巨乳，被封為「真人版娜美」，日前卻驚傳意外噎死，令粉絲唏噓不已，卻有網友跳出來揭發陰謀論，指她根本沒死，而是結婚懷孕了，為了脫離網路世界，回歸家庭生活，才會偽裝成香消玉殞「詐死」，引發網路熱議。





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▲泰國網紅Alice死亡引發陰謀論。（圖／Alice IG）

▲Alice因穿寶可夢擠爆而聞名。（圖／Alice IG）

Alice熱愛COSPLAY打扮，因為豐滿上圍撐爆《精靈寶可夢》圖案上衣走紅，在台灣也有許多粉絲，不過，她的社群帳號已經數個月沒有更新，讓人相當好奇。直到姊姊Sirikanda Chaiburut昨（6）日，在臉書發文證實妹妹的死訊，指Alice進食時被異物堵住氣管，像個「睡美人」般躺在病床上輸氧3個月，仍無法救回一命，她難過得止不住淚水，噩耗因此曝光。





▲Alice的姊姊在臉書曬出妹妹的遺照。（圖／翻攝臉書）

不過，卻有PTT鄉民爆料，女方其實懷孕結婚了，老公是客家裔中醫世家，觀念非常傳統，婆婆希望媳婦好好當個家庭主婦，才會使出這招，讓她可以消滅網紅身分，專注於家庭生活。不過，爆料者並無實證，網路上卻已經有Alice的靈堂遺照、甚至入殮棺材照片，若是詐死似乎太過逼真，網友紛紛打臉「她姐都發遺照了」、「嫁人也沒必要假死，觸自己霉頭」、「一般人不會把家人遺照po出來吧！」



