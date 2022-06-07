投入八位數資金！保時捷參與 Rimac 新一輪募資
保時捷從 2018 年開始投資 Rimac 之後，兩者的合作將進入新的階段，聚焦在數位化和電氣化的未來移動方式。保時捷參與來自克羅埃西亞的 Rimac 集團的 Series D 輪的募資，這一輪的募資總額達到 5 億歐元，其中保時捷的投資總額達上千萬歐元。
保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke 表示：「我們很高興 Rimac 獲得新的投資人青睞。這家公司持續向上發展，我們對其前景也感到十分樂觀。早在 2018 年，我們對Rimac的潛力就深信不疑，很高興有機會幫助 Rimac 更進一步發展並取得如今的成功。隨著新的投資者加入，Rimac 正持續提升其在電能移動領域的地位，這也令其成為保時捷更強大的合作夥伴。」
新一輪募資由軟銀願景 2 號基金 (Softbank Vision Fund 2) 領投，另一個新投資者則是同樣來自金融領域的高盛資產管理公司。在交易完成後，保時捷仍保有Rimac 的 20% 股份，Rimac 創辦人兼 CEO Mate Rimac 也仍是最大股東。CEO Mate Rimac表示：「未來幾年，我們將推動一系列饒富野心的成長計劃，無論是新加入或是原有的投資人都對我們品牌寄與厚望，我們為此感到自豪。同時我們也要感謝保時捷團隊，他們在我們至今獲得的成就中佔有重要地位，未來更將持續支持公司發展。」Rimac 集團計畫將新募得的資金為大型計畫擴大產能，並計畫在 2022 年增加雇用 700 名新員工。Rimac 是一家因具有傑出電動車技術而迅速崛起的公司，並以此聞名，集團旗下的子公司 Rimac Technology 專注於研發與生產高性能電動車零件，例如電池與電子傳動軸。透過新一輪投資，Rimac希望能加速Rimac Technology 的發展，使其成為全球汽車製造商的長期一線技術合作夥伴。2021 年 11 月，保時捷與 Rimac 確定Rimac 超跑部門 Rimac Automobili 與 Bugatti 之間的合資關係，在新公司的組織架構下，Bugatti 與 Rimac Automobili 仍將以獨立的品牌與汽車製造商持續經營發展。