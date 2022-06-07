美國經濟將「軟著陸」？專家：過渡期投資人應保持耐心

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(2)長線創新產業：歷經近期的修正後，部分科技和生技股已出現被錯殺情況，惟技術面仍壓力沉重，需時間化解，維持科技和生技股票型基金定期定額策略；(3)美元投資級債：隨著各類債券殖利率彈升，評價面吸引力浮現，首選以美元計價投資級債為多且可受惠高油價的波灣債券型基金；(4)新興市場：觀察中國解封進度、政策及美元走勢，欲撿便宜者可開始留意新興市場的低接機會。
富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲分析，經濟「軟著陸」是最有可能的路徑，累積的儲蓄、薪酬提高、充足的借貸能力仍支撐著美國消費者。不過，隨通膨推動支出增長的速度快於收入增長速度，家庭的財務狀況開始惡化，上月儲蓄率降至4.4%，是2008年全球金融危機以來最低。
傑佛瑞．修茲指出，正密切關注儀錶板中的營建許可、薪資成長、失業救濟申請指標，因跡象顯示聯準會收緊政策正在減緩需求和冷卻通膨。今年來，30年期固定抵押貸款利率大幅提高，加上房價上漲，這對住房負擔能力造成重大影響，但對通膨而言，房市降溫反而有利，惟需時間才能反映在CPI上。
在就業市場，聯準會有機會在不觸發經濟衰退下降低薪資成長，因為在勞工重返就業的同時，企業正在降低勞動力需求。而薪資和通膨放緩可能使聯準會在今年稍晚放慢收緊貨幣腳步，進而舒緩市場的低迷情緒，惟短期內聯準會仍將因高通膨而持續升息，因此隨著持續渡過此一過渡期間，長期投資人應保持耐心。