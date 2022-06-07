COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美國經濟將「軟著陸」？專家：過渡期投資人應保持耐心

▲儘管美國通膨似乎已經見到高峰，但市場預計聯準會仍將持續升息，6月起還開始縮表，在聯準會持續緊縮下，美股保持震盪。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管美國通膨似乎已經見到高峰，但市場預計聯準會仍將持續升息，6月起還開始縮表，在聯準會持續緊縮下，美股保持震盪。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

2022-06-07 18:27:01

儘管美國通膨似乎已經見到高峰，但市場預計聯準會仍將持續升息，6月起還開始縮表，在聯準會持續緊縮下，美股保持震盪。根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀表板顯示，五月景氣燈號維持與四月相同，薪資成長續亮紅燈，商品、信用利差、貨幣供給為黃燈，其餘8項維持綠燈，整體衰退風險儀錶板也維持綠燈。專家指出，預期在六月聯準會利率會議之前，經濟數據和聯準會官員談話等消息面都將持續牽動市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
富蘭克林證券投顧表示，近期消息面牽動美股震盪走勢，建議投資人採取多元配置以掌握四大主軸：(1)高品質股(債)：面臨通膨、聯準會升息和縮表環境，將凸顯價值型高股利股票、基礎建設和公用事業股票的優勢，建議可布局美國價值平衡型基金、基礎建設或公用事業產業型基金，積極者搭配操作天然資源產業型基金。

(2)長線創新產業：歷經近期的修正後，部分科技和生技股已出現被錯殺情況，惟技術面仍壓力沉重，需時間化解，維持科技和生技股票型基金定期定額策略；(3)美元投資級債：隨著各類債券殖利率彈升，評價面吸引力浮現，首選以美元計價投資級債為多且可受惠高油價的波灣債券型基金；(4)新興市場：觀察中國解封進度、政策及美元走勢，欲撿便宜者可開始留意新興市場的低接機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲分析，經濟「軟著陸」是最有可能的路徑，累積的儲蓄、薪酬提高、充足的借貸能力仍支撐著美國消費者。不過，隨通膨推動支出增長的速度快於收入增長速度，家庭的財務狀況開始惡化，上月儲蓄率降至4.4%，是2008年全球金融危機以來最低。

傑佛瑞．修茲指出，正密切關注儀錶板中的營建許可、薪資成長、失業救濟申請指標，因跡象顯示聯準會收緊政策正在減緩需求和冷卻通膨。今年來，30年期固定抵押貸款利率大幅提高，加上房價上漲，這對住房負擔能力造成重大影響，但對通膨而言，房市降溫反而有利，惟需時間才能反映在CPI上。

在就業市場，聯準會有機會在不觸發經濟衰退下降低薪資成長，因為在勞工重返就業的同時，企業正在降低勞動力需求。而薪資和通膨放緩可能使聯準會在今年稍晚放慢收緊貨幣腳步，進而舒緩市場的低迷情緒，惟短期內聯準會仍將因高通膨而持續升息，因此隨著持續渡過此一過渡期間，長期投資人應保持耐心。

疫情持續帶動台灣筆電需求　上半年維持年增雙位數成長

受惠2021年強勁需求　造紙產量448.2萬公噸創新高

台股早盤開低震盪　一度跌140點、晶圓雙雄領跌

今日來講股／縮表大型股熄火　展望台股鎖定車用中小型股

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
77.99%22.01%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀