樂購廣場搶先體驗！北高雄首家結合影城的大型商場

位於高雄岡山的「樂購廣場 」已於5月26日試營運，是北高雄首家結合影城的大型購物商場，結合各類流行時尚品牌，3C科技、兒童親子樂園及大型生活主題店，擁有流行時尚、餐飲風格、電影文化三大元素組成。其中「秀泰影城」將於明（8）日試營運，開幕特別推出6月8日至10日首三日看電影只要100元的超值優惠。
佔地面積1.25萬坪的岡山樂購廣場，位於高雄捷運紅線南岡山站正對面，是由達麗建設集團子公司達麗米樂結合秀泰集團打造的複合式商場，總投資金額超過20億元，為北高雄結合影城最大規模的購物天地。
樂購廣場分為A、B兩區開發，A區為街邊店，B區為複合商場及影城；街邊店UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾已搶先開幕；商場內還有60 家品牌陸續開放櫃位，其中餐飲品牌有20家，包含燒肉smile、築間幸福鍋物、有之和牛等。其中，壽司郎預計7月開幕。全館預計6月23日正式開幕。
樂購廣場設立地下樓兩層，地上樓五層，地下兩層停車場，1F由3C家電、結合生活服飾、運動休閒品牌，包括STUDIO A、小米、三星智慧館等；此外零售女裝品牌AIR SPACE首度在北高雄專櫃設點；2F專櫃定位則為各式生活大店、居家品牌、親子同樂主題遊樂場及童趣玩具品牌組成，有宜得利家居、生活工場、大創百貨等；3F引進各式主題餐廳、異國料理、美食小吃。
秀泰影城位於4F至5F，共計13座影廳，1500個座席，影城全面採用杜比數位播放系統，更銳利的畫質及更飽和的色彩，加上JBL環繞喇叭，讓民眾享受大銀幕的震撼效果，宛如進入電影的世界內，「4K 雷射超級巨幕廳」即坐落在此。6月8日起試營運推出開幕優惠，首三日看電影只要100元，限當天現場購票，每人每次限購4張，售完為止；結合岡山在地傳統美食文化，與「梁王牌辣豆瓣醬」合作推出每日限量的「豆瓣醬熱狗堡」。另外，秀泰影城也將進駐高雄夢時代，預計今年第四季開幕。