涉嫌性騷8兒少！易俊宏千字文回應：配合所有調查

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對此，易俊宏也首度在臉書回應此事，他表示，事件發生之後，我沒有立刻發聲明，是因為這件事對我影響很大；我需要一點時間沈澱、也希望能讓情緒相對穩定。
易俊宏指出，首先他要向本次事件中每一位因為個人的言行感到不舒服的人，致上最深的歉意，無論是那些被控訴為「性騷擾」的行為，抑或是其他連帶的影響，這些負面的感受都絕對不是自己所願意見到的，「因此必須先在這裡試著用我最誠摯的方式，跟每一位感到不適者說聲：對不起。」
易俊宏說，儘管自己願意用所有方式擔保，自己的任何言行絕對沒有騷擾意圖，然而他也明白：「性騷擾」的構成並不會因「說者無意」即不成立；是以他僅能在這裡做出這樣的澄清，但這不代表他否認任何當事人的感受。
易俊宏也說，自己在過去，曾是一個語言輕挑的人，「在朋友之間，那也許是表現親暱友誼的玩笑話，但我真正的錯誤在於：我並沒有意識到自己並不總是『友人』的角色。出了社會走入議題圈之後，我也常常會是一個『講師』或是『前輩』、因而與周遭的某些人形成不對等的權力關係」，因此有些過於輕浮的玩笑，在他人聽來可能有著其他意思。
易俊宏強調，自己曾犯過錯，過去幾年，我一直深刻反省，如今事件再次發生，「我並不清楚這些當事人是否是當年我曾傷害過的、抑或是在我反省過後，依然沒辦法拿捏好言行份際，再度造成誰的傷害。總之，關於這一切我願意概括承受，如當事人願意訴諸司法，我也必當配合所有調查」。（編輯：孫唯容）
臉書全文：
我是易俊宏。針對我本次被控性騷擾一案，我有幾句話想說：
事件發生之後，我沒有立刻發聲明，是因為這件事對我影響很大；我需要一點時間沈澱、也希望能讓情緒相對穩定，讓這封聲明盡可能是理性的。
首先，我要向本次事件中每一位因為我個人的言行感到不舒服的人，致上我最深的歉意。無論是那些被控訴為「性騷擾」的行為，抑或是其他連帶的影響，這些負面的感受都絕對不是我所願意見到的；因此我必須先在這裡試著用我最誠摯的方式，跟每一位感到不適者說聲：對不起。
儘管我願意用所有方式擔保，我的任何言行絕對沒有騷擾意圖，然而我也明白：「性騷擾」的構成並不會因「說者無意」即不成立；是以我僅能在這裡做出這樣的澄清，但這不代表我否認任何當事人的感受。
在過去，我曾是一個語言輕挑的人。在朋友之間，那也許是表現親暱友誼的玩笑話，但我真正的錯誤在於：我並沒有意識到自己並不總是「友人」的角色。出了社會走入議題圈之後，我也常常會是一個「講師」或是「前輩」、因而與周遭的某些人形成不對等的權力關係。因此有些過於輕浮的玩笑，在他人聽來可能有著其他意思。這一點，我過去並不明白。
我曾犯過錯，是以過去幾年，我一直深刻反省。如今事件再次發生，我並不清楚這些當事人是否是當年我曾傷害過的、抑或是在我反省過後，依然沒辦法拿捏好言行份際，再度造成誰的傷害。總之，關於這一切我願意概括承受，如當事人願意訴諸司法，我也必當配合所有調查。
此外，我任職市府期間，不敢說做得多好，但也努力維持兢兢業業的態度，後來確實有個人生涯考量，所以才自請離職。這些都與本次案件無關，謹此澄清；任何相關記錄、證據都可查得到，其他揣想我就不多做回應，如各位能明白、體諒，我萬分感謝。
過去我長期關注世代正義與性別平權，希望在相關議題上盡份心力。也曾受肯定、舉薦成為年金改革國是會議成員；除了讓更多人認識世代正義的重要，也讓代議民主有機會可以草根審議，讓相關政策能貼近使用者需求。感謝各單位機關給予我機會，不論是地方政府與中央單位，讓我能致力於公民審議與兒少培力等工作，這是在我進府服務前就存在的事。總之，無論這次事件後續如何，我都希望不要因為我個人的爭議影響到其他倡議者與團體，也期待台灣的民主能持續深化、用對話取代對立。
最後，關於目前輿情僅有相關人士指控等片面之詞，本人要在此呼籲每一個指控者：如本人有任何具體犯罪事實，請務必提出告訴。如我前面所說，「性騷擾」不會因「言者無心」而無法構成，但站在我的角度，我自認言行無愧我心，但也不能保證接收到的人是一樣的想法。我也深刻明白「性騷擾」要成案存在諸多困難，是以無論司法判決結果如何，我絕對全力配合檢調單位進行調查，期待司法程序可以釐清真相外，我也會用最高的道德標準檢視自己，定會給眾人一個公道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110