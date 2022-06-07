友達子公司推進智慧零售布局　助超商串聯全台公播系統　

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透過此中控系統，全家便利商店將可對全台4,000家店舖依常時蒐集的行銷數據，隨時隨地編輯管理數位行銷內容，並因時、因地將精確的行銷內容派送至各店鋪的媒體版位，加強區域化的行銷力道。而全時監控下產出的即時報表，更可讓管理者快速掌握全局，動態應變行銷策略。
S4M董事長林培弘表示，本次合作是友達集團推動雙軸轉型，發展智慧零售解決方案的具體展現。零售產業對系統穩定度的要求相對嚴格，S4M的解決方案所展現出的即時性、穩定性，以及與異質系統的高度整合能力，獲得全家便利商店的採用與肯定，象徵S4M的服務通過考驗，深受信賴。
全家便利商店整合行銷部長陳菀揚表示，虛實整合的新零售模式下，實體店鋪更需透過彈性的媒體內容強化吸引力，塑造個店化及時段別的銷售體驗。S4M的雲端數位內容公播管理系統，為「全家」完成了數位行銷系統的基礎建置，未來「全家」將可透過線下體驗、線上導購的全通路整合，提供更多以消費者為中心的服務。
除了精確布局行銷活動和策略，基於此系統絕佳的延展性，全家便利商店將更能充分利用坪效，從消費者進店選物到結帳的過程中，透過螢幕媒體版位交錯使用，全方位360度的訊息涵蓋，可望達成隨處可及、近距離接觸的互動式行銷，完整布局全通路銷售；此外，也能為廣告主創造可觀的廣告效益，透過廣告分潤獲得額外收益。