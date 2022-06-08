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房市／居家期間垃圾怎辦？信義居家：3大步驟快筆記

▲居家隔離後的垃圾，可找專業清潔廠商協助打包垃圾放置定點，從清掃到倒垃圾，一鼓作氣完成居住品質優化。（圖／NOWnews資料照片）
▲居家隔離後的垃圾，可找專業清潔廠商協助打包垃圾放置定點，從清掃到倒垃圾，一鼓作氣完成居住品質優化。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-08 08:00:00

國內疫情來至高原期，每日確診者眾，而在居家照護、隔離期間所產生的垃圾，究竟該如何處理避免衍生感染疑慮？信義居家表示，第一步驟為垃圾密封，第二步驟為噴灑酒精消毒，第三步驟為垃圾靜置72小時候才能丟棄。

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居家隔離中如何倒垃圾，是許多隔離者的煩惱，第一步驟為密封。而雙北市府建議，如果是不會造成臭味的大型垃圾，如家具、電器等，可以先放家裡，每日垃圾可以綁緊密閉後放在家中，等至解隔離後再處理。若是真有必須倒垃圾的需求，可洽詢居住地區關懷中心申請收垃圾，再請社區管理員指引收運人員至住宅門口無接觸收取。

第二步驟為垃圾封緊後消毒，信義居家嚴選廠商潔適能表示，居家隔離時的垃圾需密封，綁緊後記得噴灑酒精消毒，避免病毒、病菌逸散；第三步驟為靜置後才能丟棄，信義居家表示，垃圾若要丟棄時，記得在空曠通風處靜置72小時，才能丟棄。

除此之外，信義居家表示，衣物清洗也有眉角，確診者的衣物、毛巾、浴巾應與家中其他同住者分開清洗，且需徹底晾乾，或是用烘乾機烘乾，至於吃飯使用的餐具，使用完後清洗時務必戴手套清洗乾淨，洗完以後手部需要再次用肥皂清洗乾淨。

有些民眾會有疑問，清洗居家隔離者衣物時，需要加入殺菌劑或消毒劑一起清洗嗎？潔適能表示，病菌並沒有想像中的可怕，就像洗手的原理一樣，只要有一定的清洗時間，以肥皂等清潔劑就能將細菌與病毒清洗乾淨，民眾若是真的擔心，可於居家照護者隔離結束後，將當事人衣物集中表面噴灑消毒劑，靜置幾個小時後，再拿去洗衣機清洗，避免不必要的感染風險。

信義居家表示，在疫情流行期間，若希望保持安心潔淨的居住環境，可於居家隔離過後，先請專業消毒人員進行室內消毒。再透過專業認證的清掃人員進行空間重點清潔，例如信義居家就提供臥室、衛浴、廚房等空間的居家清潔服務，包括地面、爐台頑垢、磁磚縫隙等處都能在4小時為單位的時間中清掃改善，若住屋處有垃圾回收點並提供垃圾袋，清潔人員也可協助打包垃圾放置定點，從清掃到倒垃圾，一鼓作氣完成居住品質優化。

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