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北市府傳網軍爭議！四叉貓曝他超慘下場：年終獎金GG了

▲網紅四叉貓（劉宇）在臉書上透露北市府對於疑似「網軍」林姓員工的後續懲處，遭到記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金。（資料圖／翻攝劉宇臉書）
▲網紅四叉貓（劉宇）在臉書上透露北市府對於疑似「網軍」林姓員工的後續懲處，遭到記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金。（資料圖／翻攝劉宇臉書）

記者鄭宏斌、丁上程／台北報導

2022-06-07 19:06:412022-06-07 19:19:23

台北市政府近期爆出有「網軍」上網PO文帶風向的爭議，引發各界關注。PTT討論版上一名ID為「LovError」的網友，日前在八卦版上張貼家人確診的相關文章，但內容遭到踢爆並非屬實，該名網友也承認為「幻想文」，事後查證該名網友的發文IP，來源竟然來自台北市政府，其身分是台北市會展產業發展基金會林姓員工。網紅四叉貓（劉宇）今（7）日透過臉書貼出北市府針對林姓員工的後續懲處，除了記過兩次，年度考績丙等，年終獎金也沒了。

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北市府傳出網軍爭議，許多網友扮起「鍵盤柯南」追查特定帳號，意外揭露有多個帳號來源來自台北市政府，包括交通局、觀傳局等局處，都有公務員透過北市府網路的IP在PTT上發表文章的紀錄。

四叉貓（劉宇）今天透露北市府對於林姓員工的後續懲處，並指出「LovError」（林宜民）記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金。四叉貓還反諷地說，「只不過是上網造謠帶風向錯了嗎？北市府太可惡了！竟然把年終獎金扣光光，他們一家六口（不含幻想女友）要怎麼生活啦」。

據了解，在基金會內部裁處過程中，林姓員工有發表一份道歉聲明書。不過記者向基金會方面索取相關內容時，基金會副執行長陳文鑠則低調表示，相關內容涉及個資，因此不便對外公開，僅提供議員問政使用。陳文鑠透露，內容大致上是描述林姓員工對自己的行為感到後悔，也因為在網路上說謊一事，對基金會方面表達歉意。

陳文鑠強調，林姓員工在網路上發表的個人言論，其個人應付所有責任，任何涉及其個人的公開聲明應由其個人發佈，本會依其個人所違反基金會規範部分已做嚴重懲處。

▲網紅四叉貓（劉宇）在臉書上透露北市府對於疑似「網軍」林姓員工的後續懲處，林男遭到記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金。（圖／翻攝劉宇臉書）
▲網紅四叉貓（劉宇）在臉書上透露北市府對於疑似「網軍」林姓員工的後續懲處，林男遭到記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金。（圖／翻攝劉宇臉書）

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