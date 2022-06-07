PLG／夢想家落敗！Formosa Sexy隊長梓梓爆哭

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一個忍不住昨天比賽結束我就哭了
女孩們很溫暖通通跑過來把我圍了起來
接著虔看到我哭也哭了
最後LULUMI 就這樣把我跟虔抱回休息室
大家都是真感情
會難過絕對不是對球隊沒信心或失望
是覺得很不捨、不甘心、心疼
球員們太賣力、受傷、到最後都還是拚盡全力
教練、整個球團上到下的心都凝聚在一起
一起喝采應援，也一起看到臉紅脖子粗
我的女孩們為了季後賽的演出做了好多準備
為了新表演奔波排練
去準備新服裝
昨天甚至一起在休息室手工製作了罰球板子
即使落後了，對手罰球我們也是百米跑過去
坐我旁邊的球迷
應該都有聽到我喊到喉嚨都要破了的應援
而我周遭的球迷們跟我一樣喊到喉嚨都快啞了
在這個主場的氛圍就是大家有共同目標
超級有向心力
真的好喜歡我們球隊、好喜歡我們啦啦隊、好喜歡球迷朋友….
所以心疼又難過
大家辛苦了！
我還是相信會贏回來
因為我夢無庸置疑是最棒的球隊
6/10不見不散！
不管是到客隊為我夢應援，還是線上應援！
我們都要一直凝聚在一起
還沒有結束！
夢想家啦啦隊FormosaSexy也在比賽中以「性感動作」干擾勇士隊球員，甚至為了近視的張宗憲製作了「你不會進」的大字報，可惜仍無法阻擋富邦勇士凌厲的攻勢。兩隊將於10日再度於台北富邦勇士主場和平籃球館再戰，若是夢想家落敗，今年球季就提前結束。