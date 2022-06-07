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PLG／夢想家落敗！Formosa Sexy隊長梓梓爆哭

▲夢想家啦啦隊隊長FormosaSexy梓梓爆哭。（圖／取自梓梓臉書）
▲夢想家啦啦隊隊長FormosaSexy梓梓爆哭。（圖／取自梓梓臉書）

記者吳政紘/綜合報導

2022-06-07 19:25:09

夢想家昨日以94:100不敵富邦勇士，吞下季後賽2連敗，只要再輸球，就確定本季提前放暑假，不少球迷也都十分傷心離開球場，不過最難過的莫非是夢想家啦啦隊Formosa Sexy，隊長梓梓（董梓甯）也在臉書撰文，表達自己難過的心情。

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▲夢想家啦啦隊隊長FormosaSexy隊長梓梓爆哭。（圖／取自梓梓臉書）
▲夢想家啦啦隊隊FormosaSexy隊長梓梓爆哭。（圖／取自梓梓臉書）
一個忍不住昨天比賽結束我就哭了

女孩們很溫暖通通跑過來把我圍了起來

接著虔看到我哭也哭了

最後LULUMI 就這樣把我跟虔抱回休息室

大家都是真感情

會難過絕對不是對球隊沒信心或失望

是覺得很不捨、不甘心、心疼

球員們太賣力、受傷、到最後都還是拚盡全力

教練、整個球團上到下的心都凝聚在一起

一起喝采應援，也一起看到臉紅脖子粗

我的女孩們為了季後賽的演出做了好多準備

為了新表演奔波排練

去準備新服裝

昨天甚至一起在休息室手工製作了罰球板子

即使落後了，對手罰球我們也是百米跑過去

坐我旁邊的球迷

應該都有聽到我喊到喉嚨都要破了的應援

而我周遭的球迷們跟我一樣喊到喉嚨都快啞了

在這個主場的氛圍就是大家有共同目標

超級有向心力

真的好喜歡我們球隊、好喜歡我們啦啦隊、好喜歡球迷朋友….

所以心疼又難過 

大家辛苦了！

我還是相信會贏回來

因為我夢無庸置疑是最棒的球隊

6/10不見不散！

不管是到客隊為我夢應援，還是線上應援！

我們都要一直凝聚在一起

還沒有結束！

▲夢想家啦啦隊隊長FormosaSexy隊長梓梓爆哭。（圖／取自梓梓臉書）
▲夢想家啦啦隊隊FormosaSexy隊長梓梓爆哭。（圖／取自梓梓臉書）
▲夢想家啦啦隊隊長FormosaSexy隊長梓梓爆哭。（圖／取自梓梓臉書）
▲夢想家啦啦隊隊FormosaSexy隊長梓梓爆哭。（圖／取自梓梓臉書）
夢想家啦啦隊FormosaSexy也在比賽中以「性感動作」干擾勇士隊球員，甚至為了近視的張宗憲製作了「你不會進」的大字報，可惜仍無法阻擋富邦勇士凌厲的攻勢。兩隊將於10日再度於台北富邦勇士主場和平籃球館再戰，若是夢想家落敗，今年球季就提前結束。

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