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備戰防疫險理賠損失資金缺口　國泰金百億元增資國泰產險

▲備戰防疫險理賠資金缺口，國泰金控今（7）日公告將對國泰產險現金增資100億元。（圖／NOWnews資料照）
▲備戰防疫險理賠資金缺口，國泰金控今（7）日公告將對國泰產險現金增資100億元。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-06-07 19:34:532022-06-07 19:41:43

防疫保單今（2022）年至6月6日理賠金額已近55億元，幾乎是保費收入的2倍，也讓產險業者財務壓力大增，金管會日前已透露銷售防疫險前6大產險公司，已有5家在討論增資，國泰金控今（7）日就發出重訊公告，將對國泰產險現金增資100億元，這也是產險業首家獲得母公司資金挹注，以因應防疫保單理賠損失的資金缺口。

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金管會今日公布最新統計，今年至6月6日為止，防疫保單銷售超過312萬3521件，保費收入27萬9253萬5千元，理賠件數則有15萬5617件，理賠金額達54億7857萬8千元，若與5月30日的40億元相較，1周就增加逾14億元。不過，目前防疫險申請理賠件數僅占總保單的4.98%，理賠高峰還沒到，產險業面臨的財務壓力勢必會更大。

雖然金管會表示，目前尚未有產險公司申請動用特別準備金沖抵損失，但金管會日前透露防疫保單市占前6大的產險公司中，已有5家在討論增資或訂定增資指標，其中有2家將在資本適足率（RBC）低於250%時啟動增資。

不過，國泰產險今日已發布重訊公告該公司董事會決議辦理私募現金增資普通股，母公司國泰金也同時公告擬全數認購子公司國泰產險私募現金增資發行新股，國泰金持有國泰產險100%股權，為國泰產險唯一股東，私募股數為2億股，私募價格為50元，預計私募金額為新台幣100億元，也是首家因應防疫險理賠資金缺口，並獲母公司增資挹注的產險公司。

至於私募價格訂定，國泰產險表示，因參酌國泰金的普通股股價淨值比，並以不低於8成的折價成數，作為價格訂定參考依據，而這次私募資金用途是為強化自有資本，並在主管機關核准後，實際定價日將授權董事長訂定，但整個增資程序預計6月底完成。

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