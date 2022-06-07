新北遭爆「動員造假」！恩恩爸聽偽造錄音檔　消防局提告

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不過今天稍早，一名離職的張姓消防員在臉書貼出近2000字的爆料文，痛批新北消防局「作秀」，恩恩爸被引導到四樓勤務指揮中心觀看了一場表演，這場表演是為了圓之前所謂「錄音涉及多方個資」的謊。
張姓網友表示，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象，同時在09:34:46、09:50:12、09:51:02、09:52:01、09:52:39、09:53:24、09:53:57、09:54:48、09:56:00，由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，並下令強迫由局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂，以上為無開案案件，只有電話紀錄及無線電錄音。
另外，在09:30-10:00這段時間共有29件有開案的報案記錄，其中19件真實救護案件、2件真實火警案件（含誤報），其它為2件「演戲」給恩恩爸爸「聽」的假案件，及不知名待查案件。
張姓網友痛批，「消防局動用龐大政府機器只為了對付、欺騙一個手無寸鐵、不圖利益、態度委婉、只求真相的恩恩爸爸！當日，局本部上上下下，只有恩恩爸爸不知道你們在演戲，你們的良心到底在哪裡？」
新北市消防局稍早回應，恩恩爸爸在前一天主動表示想到指揮中心瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況讓他了解，疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌。而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌。
至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。（編輯：孫唯容）
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