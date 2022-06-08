男星全裸真空直接來！女友羞評「非常滿意」

前偶像男團成員曾奕翔ST最近將推出個人首部NFT寫真作品《NEW SOUL》，把自己這幾年健身成果作紀錄的同時，並收錄最新音樂作品《算了這樣也不錯》MV影像從未曝光畫面。
以NFT方式發行寫真作品的曾奕翔，特別以自己的工作室的名稱「NEW SOUL」為名，希望自己出道以來首本寫真能呈現原本健身的初衷，「鍛鍊不只是為了體態、更是蛻變打造的新靈魂」，這次在Opensea發行限量88份NFT寫真作品中共收錄八種不同主題照片，包括「早晨」、「書卷」、「運動」、「創作」、「戲水」、「沐浴」、「出浴」、「床伴」等，而88份限量中有8份是綜合版本。
而其中在拍攝「床伴」的主題時，曾奕翔在攝影師的指導下只蓋著一條床單躺在床上的性感POSE令人遐想，他更自曝在拍攝時為了求逼真，床單下其實沒有穿任何衣服，被問到拍攝會不會尷尬？他大笑說：「零尷尬！因為攝影師Chris就是我當兵的同梯，彼此該看的都看過了！而且拍攝當下只有我跟他兩個大男人，加上事前討論開會過好幾次，從準備到開拍都是我們兩個擬訂計畫然後執行，因此很很輕鬆自在的完成所有拍攝動作，但如果現場人很多的話，我猜我還是會有點害羞。」
此外，曾奕翔透露女友其實在拍攝當天充當側拍小幫手全程側錄影像，被問到女友跟家人評價如何？他笑說：「女友本來就看過身材，看到成品後她『非常滿意』，爸媽看完照片則說拍的很棒，還要我傳給他們放在手機裡收藏！」