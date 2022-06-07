賣發霉長蟲過期蛋　黑心父子檔下場曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園地檢署調查，曾為全台第二大蛋商的萇記泰安公司、泰頂山農產公司從2010年起，持續回收各賣場即將到期、已逾期或其他原因退貨之盒裝雞蛋，將外觀完好的雞蛋重新包裝、變更製造日期與有效日期，販售給不知情各通路業者與消費者，其中全聯、大潤發等賣場與乖乖食品等公司都是受害者。
檢方查出，泰安公司負責人李春明與李智堯為父子關係，為牟取暴利，罔顧食品安全衛生與消費者健康，將逾期回收雞蛋，連同應銷毀發霉、長蟲、品質不佳蛋品，以人工敲打方式混入一般液蛋，售與給不知情食品廠商、通路業者、蛋糕店與熱炒店，製成相關食品供應不知情消費者食用，嚴重危害民眾健康。李春明複訊時辯稱處理方式為業界慣例，對健康應無虞，仍可食用，犯後全無悔意，檢方向桃園地院量處重刑。
桃園檢方查扣相關出貨紀錄、帳冊、報表，掌握使用長蟲蛋、發霉蛋等應銷毀蛋品打入液蛋與詐騙食品廠商相關事證，估算犯罪所得高達6,443餘萬元。
桃園地院審理時，考量李春明、李智堯分別擔任被告萇記公司、泰頂山公司負責人，為節省成本，明知逾期蛋品、逾期、變質或腐敗之蛋液有違害人體健康之虞，仍予以出售予賣場或商家，造成該等商家重大之損失，並致消費者心理恐慌，惟考量犯後均坦承部分犯行，業已與大潤發等公司達成和解並給付賠償，審結依違反食安法、詐欺等罪，判處李春明應執行3年、罰金600萬元；李智堯應執行1年6月、罰金100萬元，萇記公司遭重罰2500萬元、泰頂山公司也被判罰100萬元，其餘員工則分別判處有期徒刑8月、緩刑5年不等，本案還可上訴。