新北遭爆作秀「造假錄音檔」！恩恩爸錯愕：暫時無法評論

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張姓網友表示，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象，同時在09:34:46、09:50:12、09:51:02、09:52:01、09:52:39、09:53:24、09:53:57、09:54:48、09:56:00，由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，並下令強迫由局本部一樓的南雅分隊「假裝有火警」正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂，以上為無開案案件，只有電話紀錄及無線電錄音。
另外，在09:30-10:00這段時間共有29件有開案的報案記錄，其中19件真實救護案件、2件真實火警案件（含誤報），其它為2件「演戲」給恩恩爸爸「聽」的假案件，及不知名待查案件。
對此，消防局表示，恩恩爸爸在前一天主動表示想到指揮中心，瞭解119作業環境，為了重現Omicron疫情爆發時，119進線量爆增忙碌情況，故還原當時話務繁忙情況，讓他了解疫情嚴峻當下，119內部作業環境就是如此忙碌，而且119協助恩恩就醫期間，119進線量達190通，比當下呈現狀況更為忙碌，8日一早9點將針對該名網友提告。
聽到該爆料，恩恩爸表示，6月5日傍晚，與消防局呂股長通話時，自己有提到6日能否有機會去報案中心看一下接聽的環境，順便了解是否如同黃局長在媒體上說明的，因為報案中心環境吵雜，通話錄音容易收錄到其他報案人個資。
恩恩爸指出，自己到報案中心看看現場環境，並沒有多做停留，就被帶去樓上會議室和消防局黃局長和衛生局陳局長見面了。
恩恩爸說，自己不知道報案中心的狀況是不是「模擬」的，因為沒有任何人和他說明過，但網路上爆出演戲、假報案後，自己才知道這一切可能是「模擬」的，現在自己很錯愕，這跟認知中的消防員形象落差太大，自己暫時無法評論。（編輯：孫唯容）
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