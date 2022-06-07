Classic Jaguar重現經典，訂製1965 Series 1 Jaguar E-type Roadster於英女王柏金禧慶典亮相

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Jaguar E-Type在不少人心目中是世界上最美的車，國外的翻新案例不少，不過這次在慶祝英女王柏金禧慶典中亮相的1965 Series 1 Jaguar E-Type Roadster，是由Jaguar原廠Classic Works部門的專職技術人員翻新訂製而來。
Classic Jaguar透過以Series 1規格訂製打造該輛E-Type Roadster，展顯該部門客製化精隨，以及在最先進的廠房中可提供最全方位地個性化服務。這次亮相的Series 1 Jaguar E-Type Roadster，是一位有指定需求的客戶委託製作的，其表示想要一輛與他出生同一年的E-Type Roadster，並希望可依其期望規格訂製，Jaguar Classic在接下這項訂單後，竟尋找到了一輛與訂車客戶出生兩天後生產製造的Series 1 E-Type Roadster。
接著Classic Jaguar開始翻新打造該輛Series 1 E-Type Roadster，獨特的深金屬藍車色，靈感是來自英國國旗，且經過數個月的討論與試調車漆，最後調出獨家配方，呈現完美色調。同時也導入了LED燈具，提供更明亮的照明。
座艙中，採用亮麗的皮革包覆，採用的紅色，靈感則是來自英國極具象徵性的紅色郵筒，儀錶板與中控台設計則擷取了部份E-Type 60 Collection的元素，且全採手工製成，同時，為迎合現代化數位娛樂需求，也配上了專為經典車設計的訊息娛樂系統，具備藍牙連接、衛星導航等功能，且可以觸控螢幕進行操作。
除了外觀與內裝的重塑，在動力系統部分也經過升級，原來的4.2升直列六缸引擎，由4.7升引擎取代，並搭配聲浪更美妙地運動化排氣系統與Classic Jaguar專門開發的五速變速系統，加上懸吊系統也有所升級，配上更寬的胎圈組與升級地煞車系統，提升整體抓地力與制動性能，讓駕駛體驗更平穩、安靜與精緻。
雖然這輛翻新訂製的Series 1 E-Type Roadster，大部分新配上的零配件、部品都是重新訂製的，而現有收藏著E-Type的車主也將受惠，皆可為愛車訂購更新部品，包括有：五速變速系統與經典訊息娛樂系統等。