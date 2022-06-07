大S汪小菲撕破臉！侯佩岑招認傳訊聯繫　希望她們都幸福

大S和汪小菲這對昔日佳偶，因為家事被搬上檯面，鬧得不可開交，曾見證他們感情恩愛的好友侯佩岑，今（7）日出席品牌週年慶派對活動，被問到此事回答小心翼翼，表示要照顧小孩，現在也無法出門，和好友大S都是傳訊息聯絡，「我都會祝福，因為兩個都是好人，我希望她們都能找到平安跟幸福」。





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▲侯佩岑出席資生堂國際櫃150週年派對，露出性感事業線。（圖／記者陳明安攝，2022.06.07）

侯佩岑為配合品牌經典紅色，一身豔紅圓點洋裝，胸前深V剪裁大露事業線，是難得的裸露尺度，被媒體打趣說「非常兇狠」，她笑笑說這個流行款式很時髦，謙稱美胸屬於「輕巧型」，不會給人壓迫感，屬於青春時尚路線，老公不會嚴格要求穿著保守，她自己心中就有一把尺，做好安全措施，評估不會太裸露才敢亮相。





一起搭檔拍照的歌手婁俊碩，嘴甜說第一眼看到侯佩岑有點嚇到，看到本人覺得很驚豔，彷彿只有18、19歲，被問及交往6年多的女友焦凡凡，有想凍卵的念頭，「彼此有聊過，都還在討論」，好友瘦子搶先一步閃婚有愛的結晶，婁俊碩則認為生小孩是大事，「我們不疾不徐，順其自然」。





▲婁俊碩（左）、侯佩岑出席資生堂國際櫃150週年派對。（圖／記者陳明安攝，2022.06.07）

侯佩岑也在旁附合，結婚生子要慎重，因為疫情期間，她的兩個小孩沒有上網課，等於母子必須共處24小時，她會學習不要去控制別人，做好媽媽的角色，要求自己控制脾氣、言語，對疫情戒慎不恐懼，保持心平氣和。



