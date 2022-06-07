COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

農委會推「60元便當」郭董會去買？陳吉仲：不可能

▲農委會主委陳吉仲今（7）日強調，選好幸福餐盒販售地點很重要，也會納入機會成本考量。（資料照片／記者許若茵攝）
▲農委會主委陳吉仲今（7）日強調，選好幸福餐盒販售地點很重要，也會納入機會成本考量。（資料照片／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-06-07 21:21:31

農委會推動「零飢餓」政策，其中計畫每日供應千份60元幸福餐盒，卻因為無購買條件限制，外界質疑無法精準銷售給目標族群。對此，農委會主委陳吉仲今（7）日強調，選好販售地點很重要，也會納入機會成本考量，未來將持續進行滾動式調整，也盼建立好運作模式，帶動公私協力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳吉仲今晚間接受電視專訪時表示，台灣糧食與飢餓問題是物價問題，但控制物價要注意是站在消費者還是農民立場，近年來受到俄烏戰爭、新冠肺炎塞港等因素，進口玉米、黃豆、小麥、肥料等原物料價格都上漲，至少到年底都沒看到降價趨勢，這也導致農民生產成本連帶增加，可是「沒人這麼笨」，農民不可能賠本生產，屆時沒生產沒有糧食將會出現問題。

陳吉仲進一步指出，農民要有適當利潤才會進行生產，但物價上漲，對於所得低的民眾影響較大，根據聯合國啟動「2030永續發展目標」（SDGs）， 要確保所有人都能獲得安全、營養和充足的食物，並消除一切形式的營養不良，以及《食農教育法》第9條，要致力於全體國民取得價格穩定、安全、營養且足夠的糧食，農委會也因此推出60元幸福餐盒。

陳吉仲說明，60元的幸福餐盒是希望能讓大都會地區中，收入較低的年輕受薪階級也能免於飢餓，因此輔導餐廳供應每日1000個便當，不過因購買不限身分與年齡，外界也質疑是否連前台灣首富郭台銘都可以購買。

對此，陳也解釋，「販賣的地點非常重要」，幸福餐盒於喜憨兒社會福利基金會、台灣大學、家樂福量販店、台鐵和高鐵等50處幸福元氣站販售，「所得高的人不會為了60元浪費時間成本，到我們這些地區，這有機會成本的設算」，像是郭台銘等收入較高的族群就不可能去買。

陳吉仲提到，初步規劃每日提供1000個便當，若未來有企業願意貢獻，計畫也能鎖定對象、目標實施「我只是把這個運作的模式建立起來」，日後在購買條件上也會滾動調整，「如果我們沒有跨這步，這麼多年輕受薪族群受影響的要怎麼解決？」

陳吉仲也說，除平台外，也有設立專線，希望能讓真正飢餓、吃不起飯的人，只要撥打專線就能解決問題，「如果我們可以做到這樣的話，我們就是一個幸福國家」。

至於現在社福體系上本就有食物銀行等，是否可能有所衝突，陳吉仲則說，現在既有的制度仍會持續運行，農委會已研修「國內糧食救助作業要點」，擴大救助糧申請對象，將社福團體、綠色照顧站納入，未來這些團體只要申請，農委會就可以免費提供食材。

幸福餐盒是台灣鯖魚便當，每份含有一份約150克的台灣鯖魚片、約100克的台灣國產米與至少三份，每份100克的國產蔬菜和國產非籠飼雞蛋。取得方式可分為「60元」與「公益」兩類，60元幸福餐盒每日總供應1000份，消費者可於50處的幸福元氣站閱讀現場的食農食漁教育展板資料後，支付60元即可購買，每人每天單站限購5份，不限年齡身分，或是可上網預購；公益幸福餐盒每週總供應量1500份，須由全國或縣市立案社會福利團體申請。幸福餐盒預計將於本月13日啟動。

零飢餓行動網與專線（02）449-9595已正式上線，若有幸福餐盒供應地點、企業捐款、惜食專區相關問題都可撥打零飢餓專線諮詢。

願台灣「零飢餓」！農委會攜房仲業者　賣便當暖心助弱勢

大型兒童接種站「5天僅催出2.8萬人」　醫：有人打就值得

國內確診兒首出現「MIS-C」 醫示警：還可能陸續有病例

響應世界食品安全日！五要二不原則防中毒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.52%21.48%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀