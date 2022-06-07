農委會推「60元便當」郭董會去買？陳吉仲：不可能

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陳吉仲進一步指出，農民要有適當利潤才會進行生產，但物價上漲，對於所得低的民眾影響較大，根據聯合國啟動「2030永續發展目標」（SDGs）， 要確保所有人都能獲得安全、營養和充足的食物，並消除一切形式的營養不良，以及《食農教育法》第9條，要致力於全體國民取得價格穩定、安全、營養且足夠的糧食，農委會也因此推出60元幸福餐盒。
陳吉仲說明，60元的幸福餐盒是希望能讓大都會地區中，收入較低的年輕受薪階級也能免於飢餓，因此輔導餐廳供應每日1000個便當，不過因購買不限身分與年齡，外界也質疑是否連前台灣首富郭台銘都可以購買。
對此，陳也解釋，「販賣的地點非常重要」，幸福餐盒於喜憨兒社會福利基金會、台灣大學、家樂福量販店、台鐵和高鐵等50處幸福元氣站販售，「所得高的人不會為了60元浪費時間成本，到我們這些地區，這有機會成本的設算」，像是郭台銘等收入較高的族群就不可能去買。
陳吉仲提到，初步規劃每日提供1000個便當，若未來有企業願意貢獻，計畫也能鎖定對象、目標實施「我只是把這個運作的模式建立起來」，日後在購買條件上也會滾動調整，「如果我們沒有跨這步，這麼多年輕受薪族群受影響的要怎麼解決？」
陳吉仲也說，除平台外，也有設立專線，希望能讓真正飢餓、吃不起飯的人，只要撥打專線就能解決問題，「如果我們可以做到這樣的話，我們就是一個幸福國家」。
至於現在社福體系上本就有食物銀行等，是否可能有所衝突，陳吉仲則說，現在既有的制度仍會持續運行，農委會已研修「國內糧食救助作業要點」，擴大救助糧申請對象，將社福團體、綠色照顧站納入，未來這些團體只要申請，農委會就可以免費提供食材。
幸福餐盒是台灣鯖魚便當，每份含有一份約150克的台灣鯖魚片、約100克的台灣國產米與至少三份，每份100克的國產蔬菜和國產非籠飼雞蛋。取得方式可分為「60元」與「公益」兩類，60元幸福餐盒每日總供應1000份，消費者可於50處的幸福元氣站閱讀現場的食農食漁教育展板資料後，支付60元即可購買，每人每天單站限購5份，不限年齡身分，或是可上網預購；公益幸福餐盒每週總供應量1500份，須由全國或縣市立案社會福利團體申請。幸福餐盒預計將於本月13日啟動。
零飢餓行動網與專線（02）449-9595已正式上線，若有幸福餐盒供應地點、企業捐款、惜食專區相關問題都可撥打零飢餓專線諮詢。