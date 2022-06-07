恩恩案新北遭爆演戲 林鶴明：藍營若信侯友宜就別護航
中和2歲男童恩恩案延燒，今日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是還原話務繁忙情況。對此，民進黨副秘書長林鶴明今（7）日晚間開砲表示，網友具名爆料是何其大的指控，難道侯友宜承諾的「全力協助」竟然變成「全力演出」？消防員的工作很辛苦，不該成為保護長官的臨演，況且亂打報案電話有刑責，國民黨議員如果相信侯友宜，更不應該護航，這爆料若是真實，將是地方自治史上最黑暗的一頁。
林鶴明說，這位網友不但具名，而且還點名新北市消防局長黃德清涉及捏造「演戲」，欺騙恩恩爸爸。這是何其大的指控，若指控為真，新北市政府簡直是明目張膽、瞞天過海，全民關注恩恩爸爸要追求的真相，結果侯友宜承諾的「全力協助」竟然變成「全力演出」？有沒有人性啊！
林鶴明強調，此刻黨派立場不是重點，不管任何一個政黨，都應該在此刻放下立場，協助恩恩爸爸找出真相。相關涉案的政務官都應該自請移送調查，證據應該立刻被保全，包含新北市政府相關局處的通聯記錄與監視錄影帶等。新北市政府如果光明磊落，此刻更應該由第三方公正單位進行調查，以資公信。
林鶴明說，如果新北市消防局為了演戲騙恩恩爸爸，甚至還有集體網內互打假冒報案的電話，這更是罪大惡極，也涉及違法。此刻更應該清查該時段所有報案紀錄，這些電腦都有紀錄，亂打報案電話是有刑責的。
林鶴明指出，消防員的工作很辛苦，他們本該是保護人民的英雄，不是保護長官的臨演。消防局的長官若唆使同仁幹這種事，更是消防之恥。這件事情，新北市議會更應該不分黨派集體要求新北市府送辦，國民黨議員如果相信侯友宜，更不應該護航，這爆料若是真實，將是地方自治史上最黑暗的一頁。任何護航的國民黨籍議員，更將接受年底選民的檢驗。