恩恩案新北遭爆演戲　前義消籲侯友宜：別再傷害消防員

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭一書說，消防局向恩恩家屬說錄音檔會有吵雜的背景音，但根據自己從事義消工作多年的經驗，這並非事實。現在消防單位的設備，調出消防報案的通話紀錄，並不會有旁邊吵嘈的接線聲音或其他背景音，只會有該通報案的通話內容紀錄。
彭一書表示，在恩恩家屬報案的當下，是疫情嚴峻的那些日子，第一線的消防弟兄們，一定非常努力。現在整件事情，已經因為侯友宜、新北市消防局長黃德清的態度，搞到所有消防員都變得形象惡劣。
彭一書說，希望侯友宜和黃德清能夠體諒基層弟兄們，不要再隱瞞，更不要再把基層消防員推到媒體前匿名放話，傷害家屬，因為最受傷害的，是最努力的第一線消防弟兄。
民進黨新北市議員戴瑋姍說，消防局既然要讓恩恩爸爸聽當時的錄音檔，又何必先演這齣模擬劇？消防局表示事發當下，119進線量高達190通，依據標準程序，每一通進線電話都會有紀錄，請消防局公布當下通聯紀錄、通話長度和事件，以昭公信。
另外，戴瑋姍表示，橫向聯繫時的電話也是勤指中心接線生處理嗎？是在消防局所稱吵雜的環境下處理嗎？為何消防局要刻意安排還原？平時接到報案的聲量真是如此嗎？有太多疑問，消防局沒有講清楚，既然是演戲，有沒有誇大的成分？誇大多少？
戴瑋姍也說，請消防局立刻公佈真相，不要濫用訴訟的手段，誆騙市民一切進入司法調查，偵查不公開，不能對外揭露任何事情。「侯友宜，你別以為這樣就可以掩飾一切，別以為你拖過此刻輿論批評，又還是一條好漢」。
民進黨新北市議員何博文也說，這件事非同小可，此人具名爆料，審視內容指控也非常具體，很可能是了解內情的人良心發現。「若內容屬實，那新北市政府消防局高層簡直混帳至極、混蛋、混蛋、混蛋，局長下台十次都不夠」。恩恩案爆發至今明顯包庇疏失的侯友宜，難道沒有政治責任嗎？晚上睡得著覺，對得起良心嗎？