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恩恩案新北遭爆演戲　前義消籲侯友宜：別再傷害消防員

▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府團隊的處理引發論戰。（圖／資料照）
▲新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與市府團隊的處理引發論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-07 22:25:06

中和2歲男童恩恩案延燒，今日有前消防員具名爆料，在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北市消防長官下令動員偽造報案，營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電嘈雜假象，而新北也承認是還原話務繁忙情況。對此，曾任義消的民進黨新北市議員參選人彭一書今（7）日晚間表示，消防局向恩恩家屬說錄音檔會有吵雜的背景音，但根據自己從事義消工作多年的經驗，這並非事實，呼籲新北市長侯友宜能夠體諒基層弟兄們，不要再隱瞞，否則傷害的是第一線的消防弟兄。

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彭一書說，自己在消防體系多年，現在事件的壓力，都沉重地壓在消防弟兄身上，對平日兢兢業業的弟兄們來說，相當不公平。

彭一書說，消防局向恩恩家屬說錄音檔會有吵雜的背景音，但根據自己從事義消工作多年的經驗，這並非事實。現在消防單位的設備，調出消防報案的通話紀錄，並不會有旁邊吵嘈的接線聲音或其他背景音，只會有該通報案的通話內容紀錄。

彭一書表示，在恩恩家屬報案的當下，是疫情嚴峻的那些日子，第一線的消防弟兄們，一定非常努力。現在整件事情，已經因為侯友宜、新北市消防局長黃德清的態度，搞到所有消防員都變得形象惡劣。

彭一書說，希望侯友宜和黃德清能夠體諒基層弟兄們，不要再隱瞞，更不要再把基層消防員推到媒體前匿名放話，傷害家屬，因為最受傷害的，是最努力的第一線消防弟兄。

民進黨新北市議員戴瑋姍說，消防局既然要讓恩恩爸爸聽當時的錄音檔，又何必先演這齣模擬劇？消防局表示事發當下，119進線量高達190通，依據標準程序，每一通進線電話都會有紀錄，請消防局公布當下通聯紀錄、通話長度和事件，以昭公信。

另外，戴瑋姍表示，橫向聯繫時的電話也是勤指中心接線生處理嗎？是在消防局所稱吵雜的環境下處理嗎？為何消防局要刻意安排還原？平時接到報案的聲量真是如此嗎？有太多疑問，消防局沒有講清楚，既然是演戲，有沒有誇大的成分？誇大多少？

戴瑋姍也說，請消防局立刻公佈真相，不要濫用訴訟的手段，誆騙市民一切進入司法調查，偵查不公開，不能對外揭露任何事情。「侯友宜，你別以為這樣就可以掩飾一切，別以為你拖過此刻輿論批評，又還是一條好漢」。

民進黨新北市議員何博文也說，這件事非同小可，此人具名爆料，審視內容指控也非常具體，很可能是了解內情的人良心發現。「若內容屬實，那新北市政府消防局高層簡直混帳至極、混蛋、混蛋、混蛋，局長下台十次都不夠」。恩恩案爆發至今明顯包庇疏失的侯友宜，難道沒有政治責任嗎？晚上睡得著覺，對得起良心嗎？

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