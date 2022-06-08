比莉瘋交友網站倒追熟男！賈靜雯翻白眼：懷疑人生  

Netflix 愛情喜劇《媽，別鬧了！》將於夏天正式上架，由金鐘獎導演陳慧翎與金鐘獎得主李俊宏導演共同執導，比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演，首支花絮「媽的戀愛運怎麼比我好？！」公開，由製作人兼女主角賈靜雯為花絮獻聲配音，賈靜雯笑說：「花絮是可以更深入看到拍攝現場和演員表演、故事角色可愛之處的影片，希望能透過我的聲音讓更多觀眾認識這些角色和演員拍攝背後的心酸血淚和可愛。」

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▲比莉在《媽，別鬧了！》中與眾男星成網友。（圖／Netflix提供）

《媽，別鬧了！》花絮中捕捉到賈靜雯和導演陳慧翎親自為比莉按摩，比莉大讚很爽，還加碼問現場工作人員「要不要預約？」賈靜雯苦笑說：「沒有辦法喔！」在影片中也可以看到比莉飾演的「瘋媽」玫玫一角，不斷找各種交友網站，甚至約很多男人見面談結婚，包含康康、夏靖庭、邵昕、傅雷等知名演員都成為比莉的對象之一，讓賈靜雯大嘆：「這媽媽真的讓我很常懷疑人生。」

對此，比莉表示「追求愛情是每個人的權利，在《媽，別鬧了！》可以看到在愛情中很多不可思議的觀點，雖然這個媽媽在大家眼裡是瘋狂了點，但她其實就跟一個追求愛情的少女沒什麼不一樣。」

▲比莉在《媽，別鬧了！》中飾演一個喪夫後靠交友網站瘋狂追愛的媽媽。（圖／Netflix提供）

為了完美詮釋配音口吻，賈靜雯在錄音時表情可愛豐富，有時猙獰有時翻白眼，跟現場工作人員笑說照片再幫我處理一下，應該都是翻白眼的樣子。看到配音稿中「嗯啊喔」等等語助詞，忍不住笑說「我怎麼覺得這一Part跟前面配的東西不太一樣呢？好像變另一種影片了。賈靜雯在錄音時，一邊看著花絮影片一邊笑，認為這是很好玩的體驗「現在看著這些畫面，感覺回到拍片現場，那些美好的回憶都回來了，比莉姐的可愛瘋狂，我的亂髮、佳嬿的自在，好期待這些影片完成後跟大家分享。」

▲賈靜雯為Netflix《媽，別鬧了！》花絮配音，語助詞豐富讓她笑說：變成另一種片。（圖／Netflix提供）

她也推薦未來演員們有機會都可以試試看，甚至覺得自己大概可以嘗試配音的工作。賈靜雯認為《媽，別鬧了！》是一部輕鬆又可愛的喜劇，很適合和朋友或家人一起歡笑觀賞，可以看到很多不同角度的愛情觀、家庭成員的心裡話，用爆笑的方式呈現，用最輕鬆無壓力的觀影。

《媽，別鬧了！》劇情輕鬆有趣，描述三個勇敢以自己的方式追愛的女人，失去生命中最重要的男人——爸爸（寇世勳 飾）之後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。史上最鬧媽媽玫玫（比莉 飾）在因緣際會下決定終結終日哀怨的生活，出發找尋可以陪伴終生的男人，並把自己給嫁掉！40歲未嫁大女兒如蓉（賈靜雯 飾）遇上暗戀多年的學長，小說般情節就此上演，20歲小女兒若敏（柯佳嬿 飾）戀上極品渣男，不知何時才能清醒。

才能清醒。



