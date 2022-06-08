比莉瘋交友網站倒追熟男！賈靜雯翻白眼：懷疑人生  

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，比莉表示「追求愛情是每個人的權利，在《媽，別鬧了！》可以看到在愛情中很多不可思議的觀點，雖然這個媽媽在大家眼裡是瘋狂了點，但她其實就跟一個追求愛情的少女沒什麼不一樣。」
為了完美詮釋配音口吻，賈靜雯在錄音時表情可愛豐富，有時猙獰有時翻白眼，跟現場工作人員笑說照片再幫我處理一下，應該都是翻白眼的樣子。看到配音稿中「嗯啊喔」等等語助詞，忍不住笑說「我怎麼覺得這一Part跟前面配的東西不太一樣呢？好像變另一種影片了。賈靜雯在錄音時，一邊看著花絮影片一邊笑，認為這是很好玩的體驗「現在看著這些畫面，感覺回到拍片現場，那些美好的回憶都回來了，比莉姐的可愛瘋狂，我的亂髮、佳嬿的自在，好期待這些影片完成後跟大家分享。」
她也推薦未來演員們有機會都可以試試看，甚至覺得自己大概可以嘗試配音的工作。賈靜雯認為《媽，別鬧了！》是一部輕鬆又可愛的喜劇，很適合和朋友或家人一起歡笑觀賞，可以看到很多不同角度的愛情觀、家庭成員的心裡話，用爆笑的方式呈現，用最輕鬆無壓力的觀影。
《媽，別鬧了！》劇情輕鬆有趣，描述三個勇敢以自己的方式追愛的女人，失去生命中最重要的男人——爸爸（寇世勳 飾）之後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。史上最鬧媽媽玫玫（比莉 飾）在因緣際會下決定終結終日哀怨的生活，出發找尋可以陪伴終生的男人，並把自己給嫁掉！40歲未嫁大女兒如蓉（賈靜雯 飾）遇上暗戀多年的學長，小說般情節就此上演，20歲小女兒若敏（柯佳嬿 飾）戀上極品渣男，不知何時才能清醒。
才能清醒。