【試駕】說走就走開著Volkswagen T6.1 Caravelle 150 L VanLife Box輕旅行真Chill

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近期國內確診數攀高，露營會是避免群聚但又能放鬆的旅遊方式，但是只要想到搭帳篷就讓人提不起勁，重要的是繁忙的工作讓人無法抽身，似乎覺得旅遊放鬆離我愈來愈遠，就在煩惱之際福斯商旅剛好安排T6.1 Caravelle VanLife Box試車，正好可藉著試車名義順便來趟輕旅行。
此次試駕車型為Caravelle 150 L，搭載一具2.0升柴油引擎，擁有150hp/34.7kgm動力輸出，但因低轉速便全數將扭力輸出及扭力峰值設定關係，在前往目的地途中並不會感到任何一絲不足，甚至在Caravelle 150 L先天2,229公斤車重加上VanLife Box好野露營組下，依舊能提供讓人感到充沛且飽滿的反應，加上沉穩調性及將路面回饋處理細膩，讓移動過程中處於令人舒適的狀態。
只可惜在高速路段150 L車型並未配置ACC主動車距定速巡航系統，雖僅能使用定速系統但無減旅遊興致。這部分只要升級至204 L車型，就會配備AEB自動輔助緊急煞車、ACC主動車距定速巡航、盲點警示、後方車流橫向警示等功能。
抵達目的地看到久違的藍天與遼闊大海，頓時所有疲勞都煙消雲散，除了欣賞風景當然還要使用福斯所準備VanLife Box好野露營組來好好放鬆。說到VanLife Box好野露營組，雖然Caravelle主要以商物為主，但其實福斯商旅除了商務露營項目更是專精，甚至是該領域引領風潮的先驅，因此針對Caravelle推出與德國 Ququq合作開發的VanLife Box好野露營組，只要加價22.61萬元選購就能讓原本四處奔波的Caravelle輕鬆變成可隨時四處旅行的露營車。
VanLife Box好野露營組安置於車尾床墊組下方，打開後可看到VanLife Box好野露營組已規劃好三大區域並提供水桶及水盆，利用已規劃好的空間消費者可依需求自行準備卡式爐、鍋具、咖啡用具、冰桶、折疊桌椅、抱枕、床單等物品，料理簡單美食或沖一杯香醇咖啡，旅行就該如此簡單。如果不想待在戶外，VanLife Box好野露營組也有準備折疊床墊，將後座椅倒放後即能將床墊展開形成臥舖空間，慵懶舒適的享受輕鬆時光。
旅行固然美好但終究要後回歸工作崗位，Caravelle的3/3/3座位設定與3,400mm軸距可滿足商務乘載需求和提供寬敞乘座環境，不僅如此椅背快速傾倒功能與拆卸，更能在5,304mm車長下創造寬敞實用的置物空間。
Caravelle VanLife Box所具備九人座設定與空間機能，搭配VanLife Box好野露營組則能在忙碌工作之餘或假日創造悠閒的旅行時光，對於多數消費者來說無疑是兼顧日常/商務與微露營的划算選擇。當然如果要好好享受露營，設備齊全環境舒適的California車型絕對會是最佳選擇。
好了不說了，我要看海放空。