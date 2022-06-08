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【試駕】說走就走開著Volkswagen T6.1 Caravelle 150 L VanLife Box輕旅行真Chill

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-08 01:25:20

因為肺炎疫情無法出國，而國內近期確診數又不斷攀升，想旅遊放鬆心情早已按耐不住，因此露營會是最佳解決方案，同時也不用擔心人擠人確診，但如果覺得搭帳篷很麻煩，沒關係，T6.1 Caravelle VanLife Box讓你說走就走輕輕鬆鬆享受旅行。

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近期國內確診數攀高，露營會是避免群聚但又能放鬆的旅遊方式，但是只要想到搭帳篷就讓人提不起勁，重要的是繁忙的工作讓人無法抽身，似乎覺得旅遊放鬆離我愈來愈遠，就在煩惱之際福斯商旅剛好安排T6.1 Caravelle VanLife Box試車，正好可藉著試車名義順便來趟輕旅行。

安排T6.1 Caravelle VanLife Box試車，剛好可趁此來趟微旅行放鬆一下。
安排T6.1 Caravelle VanLife Box試車，剛好可趁此來趟微旅行放鬆一下。
此次試駕車型為Caravelle 150 L，搭載一具2.0升柴油引擎，擁有150hp/34.7kgm動力輸出，但因低轉速便全數將扭力輸出及扭力峰值設定關係，在前往目的地途中並不會感到任何一絲不足，甚至在Caravelle 150 L先天2,229公斤車重加上VanLife Box好野露營組下，依舊能提供讓人感到充沛且飽滿的反應，加上沉穩調性及將路面回饋處理細膩，讓移動過程中處於令人舒適的狀態。

只可惜在高速路段150 L車型並未配置ACC主動車距定速巡航系統，雖僅能使用定速系統但無減旅遊興致。這部分只要升級至204 L車型，就會配備AEB自動輔助緊急煞車、ACC主動車距定速巡航、盲點警示、後方車流橫向警示等功能。

別看Caravelle 150 L動力不大，實際載物加速表現也相當飽滿充沛。
別看Caravelle 150 L動力不大，實際載物加速表現也相當飽滿充沛。
別看Caravelle 150 L動力不大，實際載物加速表現也相當飽滿充沛。
別看Caravelle 150 L動力不大，實際載物加速表現也相當飽滿充沛。
Caravelle 150 L並無配ACC，但這並不會影響旅遊興致。
Caravelle 150 L並無配ACC，但這並不會影響旅遊興致。
6.5吋中控雖非最新介面，但所附功能也相當齊全。
6.5吋中控雖非最新介面，但所附功能也相當齊全。
Apple CarPlay與Android Auto連接不管是旅行或商務都是好幫手。
Apple CarPlay與Android Auto連接不管是旅行或商務都是好幫手。
5米3車長有倒車顯影就不用擔心。
5米3車長有倒車顯影就不用擔心。
抵達目的地看到久違的藍天與遼闊大海，頓時所有疲勞都煙消雲散，除了欣賞風景當然還要使用福斯所準備VanLife Box好野露營組來好好放鬆。說到VanLife Box好野露營組，雖然Caravelle主要以商物為主，但其實福斯商旅除了商務露營項目更是專精，甚至是該領域引領風潮的先驅，因此針對Caravelle推出與德國 Ququq合作開發的VanLife Box好野露營組，只要加價22.61萬元選購就能讓原本四處奔波的Caravelle輕鬆變成可隨時四處旅行的露營車。

與德國 Ququq合作開發的VanLife Box好野露營組，讓Caravelle從商務變成露營車。
與德國 Ququq合作開發的VanLife Box好野露營組，讓Caravelle從商務變成露營車。
VanLife Box好野露營組安置於車尾床墊組下方，打開後可看到VanLife Box好野露營組已規劃好三大區域並提供水桶及水盆，利用已規劃好的空間消費者可依需求自行準備卡式爐、鍋具、咖啡用具、冰桶、折疊桌椅、抱枕、床單等物品，料理簡單美食或沖一杯香醇咖啡，旅行就該如此簡單。如果不想待在戶外，VanLife Box好野露營組也有準備折疊床墊，將後座椅倒放後即能將床墊展開形成臥舖空間，慵懶舒適的享受輕鬆時光。

旅行固然美好但終究要後回歸工作崗位，Caravelle的3/3/3座位設定與3,400mm軸距可滿足商務乘載需求和提供寬敞乘座環境，不僅如此椅背快速傾倒功能與拆卸，更能在5,304mm車長下創造寬敞實用的置物空間。

VanLife Box好野露營組已規劃好三大區域和提供水桶及水盆。
VanLife Box好野露營組已規劃好三大區域和提供水桶及水盆。
規劃的空間可讓消費者自行準備卡式爐、鍋具、咖啡用具、冰桶等用品。
規劃的空間可讓消費者自行準備卡式爐、鍋具、咖啡用具、冰桶等用品。
附有擋風板讓使用爐火烹飪食物或煮咖啡都方便。
附有擋風板讓使用爐火烹飪食物或煮咖啡都方便。
打開車門，展開折疊床即能輸是看海放鬆，但床墊展開與收折需兩人操作會更輕鬆。
打開車門，展開折疊床即能輸是看海放鬆，但床墊展開與收折需兩人操作會更輕鬆。
從車尾望海視野更是開闊。
從車尾望海視野更是開闊。
回歸工作Caravelle也能提供寬敞乘坐空間。
回歸工作Caravelle也能提供寬敞乘坐空間。
3/3/3九人座設定不論商務或出遊都相當適合。
3/3/3九人座設定不論商務或出遊都相當適合。
要載物Caravelle也具備寬大空間供使用。
要載物Caravelle也具備寬大空間供使用。
電動滑門為選配項目。
電動滑門為選配項目。
Caravelle VanLife Box所具備九人座設定與空間機能，搭配VanLife Box好野露營組則能在忙碌工作之餘或假日創造悠閒的旅行時光，對於多數消費者來說無疑是兼顧日常/商務與微露營的划算選擇。當然如果要好好享受露營，設備齊全環境舒適的California車型絕對會是最佳選擇。

好了不說了，我要看海放空。

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