Mitsubishi大改ASX預計9月發表，將有PHEV插電混合動力選項

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Mitsubishi默默地藉由德國官網公布全新ASX相關訊息，全新ASX預計在2022年9月全球首發，並在2023年春季開始販售。關於這回公布的ASX動力配置訊息，全新ASX針對歐洲市場將會有五款動力單元，其中部分動力系統是來自Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟共用。
全新ASX即將提供的五款動力單元如下：
●1.0L MPI-T：三缸渦輪增壓引擎，最大馬力91hp，搭配6速手排，每公里平均二氧化碳排放量132-136g。每百公里平均油耗5.3L。
●1.3L DI-T：四缸渦輪增壓引擎，最大馬力140hp，搭配6速手排，每公里平均二氧化碳排放量130-134g。；最大馬力158hp，搭配7速雙離合器變速系統，每公里平均二氧化碳排放量131-137g。每百公里平均油耗7.3-6.5L。
●1.6L Hybrid (HEV)：1.6L汽油引擎搭配雙電動馬達與一具1.3kWh電池，最大馬力145hp，搭配多模式自排變速系統，每公里平均二氧化碳排放量107-113g。每百公里平均油耗5.3L。
●1.6L 插電式混合動力 (PHEV)：1.6L汽油引擎搭配雙電動馬達與一具10.5kWh電池，最大馬力160hp，搭配多模式自排變速系統，每公里平均二氧化碳排放量30-31g。每百公里平均油耗7.3L，每百公里平均耗電量13.2kWh。
上述五款動力單元在新一代ASX於2023年春天上市時全數同步供應，經過多年Mitsubishi終於要在B-Segment SUV與CUV市場換上新戰力，未來是否有機會引進台灣，將可拭目以待。