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Mitsubishi大改ASX預計9月發表，將有PHEV插電混合動力選項

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-06-08 01:55:20

也曾在台銷售的ASX，幾乎已經是Mitsubishi在全球各市場中最長壽的車系之一，自日規車型RVR於2010年問世以來，已販售達12年，在CUV戰場越來越火熱的時代，Mitsubishi終於宣布ASX即將改款，除了先前公布的初期預告照外，再公布了動力配置。

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Mitsubishi默默地藉由德國官網公布全新ASX相關訊息，全新ASX預計在2022年9月全球首發，並在2023年春季開始販售。關於這回公布的ASX動力配置訊息，全新ASX針對歐洲市場將會有五款動力單元，其中部分動力系統是來自Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟共用。

全新ASX即將提供的五款動力單元如下：

●1.0L MPI-T：三缸渦輪增壓引擎，最大馬力91hp，搭配6速手排，每公里平均二氧化碳排放量132-136g。每百公里平均油耗5.3L。

●1.3L DI-T：四缸渦輪增壓引擎，最大馬力140hp，搭配6速手排，每公里平均二氧化碳排放量130-134g。；最大馬力158hp，搭配7速雙離合器變速系統，每公里平均二氧化碳排放量131-137g。每百公里平均油耗7.3-6.5L。

●1.6L Hybrid (HEV)：1.6L汽油引擎搭配雙電動馬達與一具1.3kWh電池，最大馬力145hp，搭配多模式自排變速系統，每公里平均二氧化碳排放量107-113g。每百公里平均油耗5.3L。

●1.6L 插電式混合動力 (PHEV)：1.6L汽油引擎搭配雙電動馬達與一具10.5kWh電池，最大馬力160hp，搭配多模式自排變速系統，每公里平均二氧化碳排放量30-31g。每百公里平均油耗7.3L，每百公里平均耗電量13.2kWh。

上述五款動力單元在新一代ASX於2023年春天上市時全數同步供應，經過多年Mitsubishi終於要在B-Segment SUV與CUV市場換上新戰力，未來是否有機會引進台灣，將可拭目以待。

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