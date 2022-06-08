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告知恩恩昏迷1922花了143分鐘才轉送！恩恩爸：無法接受

▲恩恩爸質疑1922花了143分鐘才將案件轉送，讓他直呼「無法接受」。（圖／讀者提供）
▲恩恩爸質疑1922花了143分鐘才將案件轉送，讓他直呼「無法接受」。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-08 07:05:26

新北男童恩恩染疫不幸離世，其父苦追背後真相，事件延燒多日仍未見問題被釐清，新北消防局還遭前消防員爆料透過「動員模擬」的方式「演戲」給恩恩爸爸「聽」，讓恩恩爸直言錯愕。另外恩恩爸今（8）日在臉書最新發文則是把矛頭指向1922，表示從第二次打進1922告知恩恩意識昏迷請求協助，1922竟花了143分鐘才將案件轉送，讓恩恩爸無法接受。

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恩恩爸首先再次提到新北消防局「動員模擬」的爭議，表示「有很多紛擾，是出乎我意料的」，指出自己週日的時候有和與他聯繫的消防局呂先生表達，希望能到報案中心現場看一下，了解黃局長所說的「錄音檔背景會聽到別的報案人的個資」的說法是否合理，「不過我並不知道，也完全沒想過，當時我在報案中心短暫停留的那一段，有可能是模擬的」。

恩恩爸重申，「背景音如果做去識別後的處理，然後提供給我，以及如果要簽切結書的話，是我願意接受的方案」，並再次強調希望拿到橫向的通聯記錄，「我只是想要拼湊出事情的真相。目前我極力需要拿到的關鍵檔案，還是政府機關內的『橫向通聯錄音和紀錄』，這是對於拼湊還原真相最關鍵的部分」。

接著恩恩爸透露已經收到1922補充的橫向通聯記錄文字，但內容簡略，也沒有提供詳細的電信通聯紀錄作為佐證。恩恩爸表示已要求補充資料，並指出1922的回覆，主要看到兩個問題點：

1 .我第一次打進1922(17:38~17:57): 告知兩位小朋友狀態不佳，但是找不到中和衛生所，請求協助尋找中和衛生所，並要求協助後續送醫需求。
2.我第二次打進1922(18:08~18:21): 告知119消防局找不到中和衛生所，我們也找不到衛生所，恩恩意識昏迷，請求協助」。

恩恩爸表示，1922告知了因為當日處理了2萬7000餘通的電話，所以客服中心於20:44分轉送案件到達北區管制中心，北區管制中心又花了12分鐘於20:56分才找到新北市衛生局。「但這個處置過程我無法接受，因為我在第二通電話中已經明確告知恩恩昏迷，119也找不到衛生局，當下1922回覆並答應我會紀錄跟反映，沒想到是在20:44才把我的救命需求，轉吿疾管署北區管制中心，12分鐘後才聯絡上新北市衛生局」。

恩恩爸質疑，「從我表達恩恩意識昏迷的第二通電話開始，1922的橫向聯繫，總共花了143分鐘，我認為在我向1922告知恩恩的緊急狀況時，疾管署1922應該要將狀況儘速通報並且有協助民眾處理的責任」。

恩恩爸最後強調，「當地方政府失能，我遲遲等不到救護車，中央的1922也未能及時發揮功能，我覺得我需要疾管署交代更完整的資料，不是只是簡單的文字說明。另外，我也要再次請求新北市政府，盡速提供欠缺的橫向通聯、電話錄音及相關檔案」。（編輯：倪浩軒）

▲恩恩爸收到疾管署公文。（圖／翻攝自當事人臉書）
▲恩恩爸收到疾管署公文。（圖／翻攝自當事人臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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