告知恩恩昏迷1922花了143分鐘才轉送！恩恩爸：無法接受

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恩恩爸重申，「背景音如果做去識別後的處理，然後提供給我，以及如果要簽切結書的話，是我願意接受的方案」，並再次強調希望拿到橫向的通聯記錄，「我只是想要拼湊出事情的真相。目前我極力需要拿到的關鍵檔案，還是政府機關內的『橫向通聯錄音和紀錄』，這是對於拼湊還原真相最關鍵的部分」。
接著恩恩爸透露已經收到1922補充的橫向通聯記錄文字，但內容簡略，也沒有提供詳細的電信通聯紀錄作為佐證。恩恩爸表示已要求補充資料，並指出1922的回覆，主要看到兩個問題點：
「1 .我第一次打進1922(17:38~17:57): 告知兩位小朋友狀態不佳，但是找不到中和衛生所，請求協助尋找中和衛生所，並要求協助後續送醫需求。
2.我第二次打進1922(18:08~18:21): 告知119消防局找不到中和衛生所，我們也找不到衛生所，恩恩意識昏迷，請求協助」。
恩恩爸表示，1922告知了因為當日處理了2萬7000餘通的電話，所以客服中心於20:44分轉送案件到達北區管制中心，北區管制中心又花了12分鐘於20:56分才找到新北市衛生局。「但這個處置過程我無法接受，因為我在第二通電話中已經明確告知恩恩昏迷，119也找不到衛生局，當下1922回覆並答應我會紀錄跟反映，沒想到是在20:44才把我的救命需求，轉吿疾管署北區管制中心，12分鐘後才聯絡上新北市衛生局」。
恩恩爸質疑，「從我表達恩恩意識昏迷的第二通電話開始，1922的橫向聯繫，總共花了143分鐘，我認為在我向1922告知恩恩的緊急狀況時，疾管署1922應該要將狀況儘速通報並且有協助民眾處理的責任」。
恩恩爸最後強調，「當地方政府失能，我遲遲等不到救護車，中央的1922也未能及時發揮功能，我覺得我需要疾管署交代更完整的資料，不是只是簡單的文字說明。另外，我也要再次請求新北市政府，盡速提供欠缺的橫向通聯、電話錄音及相關檔案」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。