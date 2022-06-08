窮到買不起口罩！父親學測前病逝 清寒生拚上6國立大學
今年學測發生一則感人故事，國立基隆高中數理實驗班的唐于田，家境清寒從小靠父親開計程車維持生計，不料父親生病無法工作，更在學測前不幸病逝。唐于田一邊照顧爸爸一邊準備考試，一度窮到連買口罩的錢都沒有，連續3個月只能洗冷水澡，但最終還是靠自己的努力透過申請入學考取6所國立大學，經歷曝光後感動不少人。
據了解，在學測前60天唐于田的父親住進加護病房，唐于田每天放學後就去病房門口陪伴，還得自己獨立打點醫藥費與日常開銷，同時仍繼續努力讀書應付考試，唐于田把獎學金全部拿去付醫藥費都不夠，生活陷入拮据，甚至窮到一度一天只能吃1個便當，沒錢叫瓦斯只能洗冷水澡，連1個口罩都買不起。
幸好靠著學校介入，家長會與校友會發動樂捐與募款協助，唐于田順利度過難關，也替學測前不幸病逝的父親辦妥後事，並在學測後成功考取東華、屏東、台東、嘉義、聯合與勤益科技等6所國立大學。
回首這段過程，唐于田直言「我自己都想放棄人生了，但有那麼多的人在幫助我，讓我知道我不能放棄」。唐于田的故事讓人既感動又心疼，東華大學的校長趙涵捷知情後也表示，假如唐于田選擇就讀東華，願意提供他4年20萬元的學費補助，希望讓校園處處都有溫暖。（編輯：倪浩軒）