NBA／更想加入勇士陣營 詹皇：想被Green言語激勵感覺
提前放假的「詹皇」LeBron James近期接受HBO節目「The Shop：Uninterrupted」的最新訪談，當被問到目前兩支總冠軍賽隊伍，更想加入哪一支時，他直言會是金州勇士，因為自己想被Draymond Green的垃圾話鞭策。
Green對於對手一向相當強硬，甚至有時候對抗過頭，一些不必要的言語和動作，常常引發爭議。對自己的隊友，他也一向是非常嚴厲，除了那些剛入隊的新秀之外，他也敢於和Stephen Curry、Kevin Durant這些超級球星提出自己的意見。
而正是這一點吸引了James，他表示若這兩隊選擇一隊，那他會選勇士，原因就是想和Green當隊友。「我很想和Draymond一起打一場熱鬧的比賽，我享受有人用言語激勵我的感覺。」
James曾和勇士連續4年在總冠軍賽碰頭，並且打出讓球迷難忘的系列賽，「騎勇大戰」是一代球迷的經典回憶。若James真有加入灣區的一天，那可真將會是大新聞。
過去在場上碰頭時，James和Green在對抗中產生許多火花，2016年總冠軍賽第4戰的衝突，更是影響了最終的賽果。不過兩人私下是很好的朋友，常常在場外聚會。
James是「The Shop：Uninterrupted」節目的執行製片人之一。目前勇是和塞爾提克在總冠軍賽戰成1:1平手，雙方第3戰將在波士頓進行交手。