NBA／3.4億美元陣容太離譜？勇士總管：那是我們自己養的

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本季勇士團隊薪資高達1億7898萬美元，遠遠超出了薪資上限；另外還需繳納1.7億美元的豪華稅，總支出約3.4億美元。根據ESPN記者Zach Lowe報導，不少球團的內部人員認為這不是一個健康的薪資結構，是靠錢砸出來的成績。聯盟是否該制定更嚴格的規則，也成為討論的話題。
對此，Myers的態度明確且強硬，他直言「為自己培養出來的球員花錢，應該是要被允許的。是我們當時選中了這些球員，並培養了他們，又不是在自由市場上透過簽約得到的。」
Myers點出的重點是，若自己培養的明星球員，因表現出色而身價高漲，那母隊是否能夠花大錢將其留下呢？雖然目前有「鳥權」、「指定老將合約」等合約規定保證母隊能更有優勢的簽回自家明星球員。但對於勇士這種超級球隊來說，光是留下主力陣容，就已經接近軟工資帽了；若要再簽下一些次要的角色球員，那現在這樣的情況就是必然結果。
如果以「從未為另一支球隊打過球」來判斷一個球員是否為「自家球員」，那今年總冠軍賽的兩隊大部分主力都是自己培養的，根據《The Ringer》記者Zach Kram報導，塞爾提克今年季後賽有70%的上場時間給了自家球員，而勇士則以69%的高比例緊追其後，這還不包括Daniel Theis、Andre Iguodala這些和球隊淵源深厚的球員。
雖然一個健全的職業體育聯盟，必須要盡量做到公平，防止有球隊一家獨大。不過透過選秀和專業球探系統培養和挑選適合的球員入隊，這樣的球隊是否應該被獎勵能留下自己努力的成果？恐怕將會是未來官方必須去深思的一個問題。