台股早盤漲逾160點　台積電、聯發科領軍帶頭衝

美股昨（7）日四大指數走高，其中道瓊指數漲0.8%、費半指數漲近1%。台北股市今（8）日也跟著開高，早盤大漲160點以上，來到16676點附近，漲幅近1%。權值股台積電今日舉行股東會，早盤漲5元，來到540元。聯電營收連續8個月創新高，今日股價也漲逾1%。至於聯發科也強漲2.6%，來到914元。而盤面焦點還有千金股帶動大盤，另外，電動車零組件族群也紅通通。
美股道瓊指數7日上漲264.36點，或0.8%，收33180.14點：那斯達克指數上漲113.86點，或0.94%，收12175.23點；標普500指數上漲39.25點，或0.95%，收4160.68點；費城半導體指數上漲30.2點，或0.99%，收3,093.0點。
台北股市今日有多家公司舉行股東會，開盤漲25.79點，加權股價指數以16538.67點開出，早盤大漲160點以上，來到16676點，漲幅近1%。權值股台積電今日舉行股東會，早盤漲5元，來到540元。聯電5月收244.33 億元，月增7.18%，年增42.14%，連續8個月創新高，今日股價也反彈，漲逾1%，來到52.3元。聯發科表現強勁漲2.6%，來到914元。
其他，華碩、和碩、國巨、日月光漲0.8%到1.5%之間。今日同樣舉行股東會的大立光也漲1.6%，來到1800元。另外，千金股也很亮眼，矽力-KY漲3.7%，來到2925元。信驊、祥碩都漲逾3%，分別來到2430元與1450元。旭隼與AES-KY則漲2%多。至於電動車零組件概念股也紅通通，美琪瑪漲超過7%，聚和、康普、新盛力漲5到6%。