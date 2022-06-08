85℃推4款「寶可夢蛋糕」！神還原伊布：不能被小孩看到
爸媽們的錢包這次勢必失守了！擅長推出造型蛋糕的85℃，在推出各式卡通聯名主題後，明（9）日起將開賣全新四款寶可夢蛋糕，包括皮卡丘、小火龍，以及萌度爆表的伊布蛋糕，搭配專屬的寶可夢蛋糕盒，其中大蛋糕盒的內墊紙板，還可DIY成皮卡丘手機架，可愛模樣連大人都被吸引，直呼：「千萬不能被小孩看到」。
「就決定是你了，伊布！」人氣超高的寶可夢再度現身85℃，繼兩年前首度推出寶可夢造型蛋糕，一上市就賣到缺貨，還在開賣第一天加量生產，85℃指出，經過長時間規劃及研發，蛋糕研發師傅克服各種困難，終於再次開發出4款新品。
業者透露，這次上市的新品中，最難做的就是「伊布的甜蜜蛋糕」，為了百分百還原，蛋糕研發師傅費盡心思，來回溝通審核才定案。耳朵、眼睛和嘴巴都是可以吃的巧克力，主體則是以香草戚風蛋糕搭配泰奶慕斯，夾心黑糖麻吉與布丁，單顆售價550元。
另一款7吋的「皮卡丘的夏日派對」，上層有冰淇淋造型巧克力、新鮮草莓，還有趴在精靈球上的皮卡丘公仔可以收藏，連波加曼也一同加入派對，蛋糕是桔香戚風蛋糕，內含香草奧里歐慕斯和奶油焦糖醬，再加上Q彈的布丁，單顆售價650元。
為了搭配這兩款可愛的整模造型蛋糕，85℃另外設計了寶可夢專屬的蛋糕盒，上頭有皮卡丘和伊布圖案，盒子裡的內墊紙板還可再利用的，能動手加工DIY做出皮卡丘手機架，可放在桌上追劇使用。
此外，另有兩款小蛋糕「皮卡丘可愛款」和「小火龍熱血款」，上頭的皮卡丘、小火龍、精靈球、星星、愛心、草和石頭都是可食用的巧克力，單個售價75元，另附可愛的專屬蛋糕提盒，滿足小孩收藏寶可夢的欲望。