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阿湯哥有拍過爛片嗎？PTT狂噓這部「去電影院看完傻眼」

▲網友好奇，59歲湯姆克魯斯拍過爛片嗎？（圖／美聯社）
▲網友好奇，59歲湯姆克魯斯拍過爛片嗎？（圖／美聯社）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-08 10:24:552022-06-08 10:35:49

7月將滿60歲的好萊塢巨星湯姆克魯斯，近期主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》叫好又叫座，再次於演員生涯寫下輝煌紀錄；不過有網友在PTT問「阿湯哥有拍爛的電影嗎？」幾乎一半的人都指向他2017年在台灣上映的一部電影，「去電影院看完傻眼」！

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▲▲「阿湯哥」湯姆克魯斯《捍衛戰士》本色演出。（圖／派拉蒙）
▲▼《捍衛戰士2》北美票房已達2.91億美元（約85.46億元新台幣），全球總票房5.48億美元（約161.67億元新台幣）。（圖／派拉蒙提供）
▲「阿湯哥」湯姆克魯斯《捍衛戰士》本色演出。（圖／派拉蒙）
網友在PTT電影板發文，透露第一次接觸阿湯哥是《大開眼戒》這部電影，之後是《不可能任務》系列，「基本上阿湯哥拍片都是有挑劇本，跟湯姆漢克一樣，品質保證，大家覺得阿湯哥有拍過爛片嗎！？」 

2019金馬國際影展11月將開跑，在今年「經典重現」單元中，影星湯姆克魯斯（右）與尼可基嫚（左）在1999年的經典作「大開眼戒」也將重返大銀幕。（金馬執委會提供）中央社記者洪健倫傳真108年8月29日
▲湯姆克魯斯（右）與前妻妮可基嫚（左）在1999年合演經典作《大開眼戒》。（圖／金馬執委會提供）
貼文一出，引來許多網友留言討論，「有一部香草天空」、「唯一啃不下的是權力風暴」、「偏普下的就世界大戰...」、「騎士出任務也不好看」、「神隱任務永不回頭我就覺得滿爛的，男女主角沒火花」、「目前覺得最難看的是神隱2，在戲院坐立難安」。

不過也有人反駁：「香草天空不難看啦，就是前面愛情戲拖太久」、「居然有人會說香草天空難看」、「騎士出任務我很喜歡，但不知道為什麼不受歡迎」、「沒爛的啊！頂多普通而已」、「世界大戰好看，喜歡那種無力感」、「香草天空是我最愛的電影，畫面跟音樂都極品」、「他的電影9成都很好看，1.2兩部不好看，老實說很神了」。

綜合網友意見，最多人不敢恭維的是湯姆克魯斯重啟1999年同名的《神鬼傳奇》，「神鬼傳奇滿爛的，劇情無言」、「神鬼傳奇是因為跟前作比太失望」、「神鬼傳奇去電影院看完傻眼」、「神鬼傳奇爛到神鬼宇宙消失」、「神鬼有經典的印和闐後，新版根本跟X一樣」、「阿湯哥的神鬼傳奇不管跟不跟舊版比，都是垃圾好嗎」！

▲▼湯姆克魯斯主演的新版《神鬼傳奇》口碑不佳。（圖／IMDb）
▲▼湯姆克魯斯主演的新版《神鬼傳奇》口碑不佳。（圖／IMDb、海報）
▲▼湯姆克魯斯主演的新版《神鬼傳奇》口碑不佳。（圖／海報）
然而，也有不少新版《神鬼傳奇》的擁護者，「神鬼傳奇不要代入原片看我覺得好看啊」、「神鬼傳奇有它的好看處，不過人們不愛也沒辦法囉」、「神鬼傳奇還可以啦」、「神鬼傳奇不錯看」！（編輯：楊穎軒）

▲湯姆克魯斯曾來台灣宣傳《神鬼傳奇》。（圖／NOWnews資料照）
▲湯姆克魯斯曾來台灣宣傳《神鬼傳奇》。（圖／NOWnews資料照）

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