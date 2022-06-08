阿湯哥有拍過爛片嗎？PTT狂噓這部「去電影院看完傻眼」

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貼文一出，引來許多網友留言討論，「有一部香草天空」、「唯一啃不下的是權力風暴」、「偏普下的就世界大戰...」、「騎士出任務也不好看」、「神隱任務永不回頭我就覺得滿爛的，男女主角沒火花」、「目前覺得最難看的是神隱2，在戲院坐立難安」。
不過也有人反駁：「香草天空不難看啦，就是前面愛情戲拖太久」、「居然有人會說香草天空難看」、「騎士出任務我很喜歡，但不知道為什麼不受歡迎」、「沒爛的啊！頂多普通而已」、「世界大戰好看，喜歡那種無力感」、「香草天空是我最愛的電影，畫面跟音樂都極品」、「他的電影9成都很好看，1.2兩部不好看，老實說很神了」。
綜合網友意見，最多人不敢恭維的是湯姆克魯斯重啟1999年同名的《神鬼傳奇》，「神鬼傳奇滿爛的，劇情無言」、「神鬼傳奇是因為跟前作比太失望」、「神鬼傳奇去電影院看完傻眼」、「神鬼傳奇爛到神鬼宇宙消失」、「神鬼有經典的印和闐後，新版根本跟X一樣」、「阿湯哥的神鬼傳奇不管跟不跟舊版比，都是垃圾好嗎」！
然而，也有不少新版《神鬼傳奇》的擁護者，「神鬼傳奇不要代入原片看我覺得好看啊」、「神鬼傳奇有它的好看處，不過人們不愛也沒辦法囉」、「神鬼傳奇還可以啦」、「神鬼傳奇不錯看」！（編輯：楊穎軒）