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遭爆給恩爸假錄音檔　消防局怒告誹謗：司法調查還清白

▲新北市消防局赴新北地檢按鈴提告。（圖／消防局提供）
▲新北市消防局赴新北地檢按鈴提告。（圖／消防局提供）

記者羅婉庭／新北報導

2022-06-08 10:19:022022-06-08 11:27:52

恩恩案持續延燒，近日更爆出案外案，一名自稱前消防員的網友在網路上稱消防局提供給家屬的音檔為造假、讓消防員演戲錄製而成。對此。新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松今（8）日前往提告，要求還他清白。

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李宇松受訪時表示，針對連日紛紛擾擾有心人士刻意操弄輿論，嚴重打擊防疫人員士氣影響個人及本局聲譽，只能訴請公正的第三方司法介入調查，他會以刑法第310條第2項之加重誹謗罪對張姓網友提出告訴。

李宇松表示，第一部份為故意扭曲事實的部分，張姓網友說到網內互打至勤務指揮中心假報案製造亂象，假裝有火警正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂，有兩件演戲給恩恩爸爸聽的假案件，均為張姓網友故意扭曲事實。當天是為了呈現話務進線、災害出勤、案件受理的測試模擬，「張姓網友指當日負責引導恩恩爸爸到119說明的長官，也就是指擔任勤務中心主任的我本人」，是在圓之前所謂錄音涉及多方個資的謊。

李宇松接著說明第二部分，為造假切割錄音檔的部分，張姓網友所稱恩恩爸爸聽取了有中斷的錄音檔，相信消防局是做好了萬全的準備才拿出這份錄音檔，而當恩恩爸爸質疑中斷的部分，稱「那你又是在怕什麼要來假造並切割錄音檔」。指消防局提供變造錄音檔給恩恩爸爸，讓外界認為他是為了圓謊協助變造錄音。因此，他會要求鑒定本案所有通聯紀錄、錄音檔案等電磁紀錄有無變造，以還他清白。

李宇松表示，張姓網友為前消防員非常清楚消防局內部作業，竟然以此身分經歷刻意誤導社會大眾，文章發佈後獲得全國媒體社會大眾密切關注，僅短短數小時內即有上千則留言並致使群眾誤會謾罵，造成個人名聲嚴重受損，應予以最嚴正的譴責。

針對新北市議員參選人卓冠廷指出，原本沒有提供的那三通電話譯文是因為內容對市府不利，所以後來市長室決定要抽掉，消防局長黃德清表示，絕對沒有這種事，而且消防局提供給恩恩爸爸的相關譯文就是他當天報案的所有的紀錄，都非常詳細，恩恩爸爸也聽過了。

至於原本要給恩恩爸8通音檔，恩恩爸控訴6月2號當天只給了5通，消防局長黃德清表示，家屬提出來就是說他希望要當天報案的5通紀錄，後來他來檢視案件的時候他覺得還需要另外3通，所以消防局就後續又補充資料。

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