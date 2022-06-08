爆市長室抽掉3電話譯文　卓冠廷轟：為侯友宜的總統路？

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卓冠廷表示，此時，通話譯文的準備應有8通，是事發當天恩恩媽媽與消防局來往的完整對話，但最後，消防局在6月2日早上卻只寄出恩恩媽媽打給消防局的5通電話譯文，而「消防局打給媽媽」的3通譯文，卻都被抽起來了。
卓冠廷表示，這個動作是誰決定的？侯友宜絕對要說明，「因為我得知的消息是，這就是市長室決定的」，因為「市府高層」認為消防局打給媽媽的電話中，透露的對話內容對「衛生局」更加不利，寧願讓消防局背鍋，也要讓譯文晚一點到家屬手中。
卓冠廷表示，要不是恩恩爸在6月2日堅持親自跑一趟新北市府領資料，他當天就會被新北市政府敷衍過去，在家等「不齊全」的譯文寄到，然後拖過一個端午連假，再去跟新北消防局追另外3通的資料。
卓冠廷說，當恩恩爸現場反映有遺漏3通消防局的回電，6月3日消防局長黃德清居然對媒體說，恩恩爸當初提出申請的內容，最主要是要求妻子報案的5通電話內容，因此消防局提供的就是這5通電話譯文，但是在恩恩爸說得很清楚，他的申請書中，跟消防局同時要了8通電話的所有相關檔案，消防局一定清楚明白。
卓冠廷表示，更過分的是，有前新北消防員出來爆料，揭露恩恩爸去消防局聽錄音的當天，為了取信於恩恩爸，要說服他勤務中心當晚真的有很多報案聲音會被錄到錄音裡去，消防局人員竟然演了一場大戲。
「由消防局其它科室人員『網內互打』至勤務指揮中心『假報案』製造亂象，並下令強迫由局本部一樓的南雅分隊『假裝有火警』正在搶救大聲呼喊無線電營造紛亂」？
卓冠廷表示，消防局的回應更是尷尬，直指這是為了「重現」當天晚上的忙碌，跟現在是無法相比的，聽到這裡實在無法理解，新北每天萬例，難道不會比每天360例的4月14日還忙嗎？
卓冠廷表示，新北市消防局承受的壓力有多大？是否為了侯友宜的總統路？要對整個市府的防疫和市長形象做滴水不漏的防護，導致公務員在勤務中心模擬報案？事情有一個是非對錯的底線，危機處理不能超過這條線，那就是「人命關天」。人在做，天在看，趕快把真相還給恩恩爸爸。
針對卓冠廷的說法，新北市政府副發言人張劭斌回應表示「消防局都已經向恩恩爸爸詳細說明，並且提供相關資料，參選人卻為了創造自己的選舉聲量，提出惡意不實的說法，非常不可取！」