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5月CPI創10年來最大漲幅　專家：6月恐怕才是高峰

▲行政院主計總處7日公布 5 月CPI年增率達3.39%，台經院國際事務處研究員邱達生今（8）日表示，6月恐怕才會是最高峰。（示意圖／取自Shutterstock）
▲行政院主計總處7日公布 5 月CPI年增率達3.39%，台經院國際事務處研究員邱達生今（8）日表示，6月恐怕才會是最高峰。（示意圖／取自Shutterstock）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-08 11:07:482022-06-08 11:19:10

行政院主計總處公布5月消費者物價指數（CPI）年增率連續3個月飆破3%，且持續攀升至3.39%，創近10年來最大漲幅。對此，台經院國際事務處研究員邱達生今（8）日接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，大家可能會覺得5月CPI很高，但6月恐怕才會是最高峰，估計從8月開始會有機會落到3%以下。

行政院主計總處7日公布 5 月CPI年增率達3.39%，再度衝破 2%通膨警戒線，邱達生說明，CPI年增率就是通膨率，從現在的國際原物料價格以及大宗物資等綜合性因素來看，大家會覺得5月CPI很高，但他認為，此波的通膨，6月才會迎來最高峰，7月會稍微緩和，預計8月開始，會有機會落到3%以下。

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邱達生進一步解釋，CPI呈現這樣的走勢，一方面是由於疫情影響，另外一個原因主要是供給面的問題，根據外電報導，供給面的三大要素，半導體、貨櫃、肥料價格走跌，國外很多經濟學者都認為，通膨最嚴峻的情況應該是過了，但因為這三大要素都是供給面，所以傳輸到需求面需要一點時間，因此CPI不會馬上出現走緩。

針對台經院在4月25日上修CPI年增率至2.4%，邱達生指出，現在的預估大致符合實際狀態，但由於4月的判定依據有包含疫情以及當前的國際局勢，所以更準確的預測台經院將會在7月的時候發布。

分析5月份所得層級別CPI，低所得家庭CPI較上年同月漲幅大於中、高所得家庭，主要原因是漲幅較大的食物類支出占比較高所致，邱達生說，低所得家庭對於通膨的壓力的確更明顯，因為像現在通膨的壓力最有感的就是實質所得的減少，也就是物價上漲，但薪資沒有跟著漲。值得一提的是，因為這一波疫情，影響到內需型產業，所以對於相關從業人員會特別有感。

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