蘿蔔棒子並行！「固定污染源」定檢設好學生條款

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不過國內定期檢測現況有4大難題，包含數量龐大，非必要檢測過多，消耗檢測資源、檢測並未銜接許可制度，公正性與代表性有疑慮、環保機關不易執行稽查檢測、檢測規定分散，業者查閱不易等問題。
對此，蔡孟裕解釋，環保機關定檢管理人力負荷高，全國平均每年每人需監督檢測、審查51件，台中市更高達205件，檢測公司方面每年每間平均負荷207.86件，每組人力最高每年更是要負擔91.91件。
蔡孟裕指出，現有的定檢未與許可制度銜接，外界對於公正性與代表性有疑慮，檢測條件與申請許可期間不一致，會有許可、定檢數據差異過大情況，且定檢數據失真，會讓污染源排放申報量降低，減少應繳交的空污費。
蔡孟裕坦言，現有監督機制無法落實，公私場所會技巧性規避稽查檢測，環保機關曾遭遇工廠稱今日未操作、臨時故障、大門深鎖或無人應門情況，且實際上設備卻仍有正常運作溫度、設備是在稽查人員進到廠內時就會「故障」，也僅留有外籍員工應門或相應不理；另現有定檢規定散落在20多個公告與法規內，業者不易查閱。
因此環保署以「量少、質精、有效管理」為主軸，修訂固定污染源定檢辦法，蔡孟裕分享，首先是鼓勵業者做好污染源自我管理，並設置「好學生條款」，檢測頻率分為5級，第一級是每3個月、第二級每半年、第三級每年、第四級每2年、第五級每3年。
蔡進一步說明，現有檢測頻率分為每季、每半年、每年定檢，但若業者操作良好穩定，連續2次排放濃度低於排放標準50%，且檢測值差異在20%以內，就可按次申請減少檢測頻率，若業者連續2次排放濃度都達標準10%以下，差異值差異在20%以內，還可直接調整至第五級，也就是每3年定檢即可，預估將有40%企業可以受惠，每年平均也可減少3800萬元檢測費用。
只是蔡孟裕也直言，若企業未能維持「好學生」申請條件，將回復前次頻率級數，要是企業「給臉不要臉」，連續2次都未能維持，除回復至公告頻率級數外，也會更動或是增量操作許可證製程排放。
為讓現有的定檢與許可制度銜接連結，蔡孟裕說，若是定檢超標，就要「回頭看條件」，若有涉及改善或改變許可證核定內容，就要重新申請許可，變更操作條件，而定檢計畫是延續許可證試車程序檢測，也不會增加主管機關與公司場所負擔。
要特別注意的是，蔡孟裕表示，本次新增地方主管可以指定並介入查核，希望改變無預警加查時業者規避檢測情況，若是定檢與許可檢測差異達50%以上、有繞道排放與短報偷排等重大情節等未能落實自主管理者，或是3個月內因故無法稽查達2次等違規潛勢高對象，應於主管機關指定時間內完成功能性檢測。
蔡孟裕說，已增加管理彈性如替代檢測、增訂有條件免測規定，解決無效數據與避免非必要檢測問題，並整併2項公告與20項規定，方便業者查詢。