高球／右腳仍感到不適　老虎伍茲宣布退出美國公開賽

根據《美聯社》報導，美國高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)在周二宣布退出今年的美國公開賽，原因是他的右腿需要更多時間復健恢復，如此才能有機會在大滿貫賽中爭冠。 我是廣告 請繼續往下閱讀 老虎伍茲日前美國大師賽上驚喜回歸，引發關注。他在2021年2月於洛杉磯郊外發生車禍過去了，導致右腿和腳踝骨折，雖然在之後的14個個月努力恢復，但目前仍然尚未回到最佳狀態。在奧古斯塔獲得了無限的支持和愛後，伍茲選擇參加了美國PGA錦標賽，但明顯腳部還感到不適，於是他選擇在第三輪之後退賽，也是其生涯首度在大滿貫周末退賽。之後，他在自己的社群網站上發文表示，目前個人的的身體還需要更多時間強壯起來，才能應對大滿貫賽的高爾夫球。也希望可以趕上參加聖安德魯斯英國公開賽之前的一場慈善賽。老虎過去是3屆美國公開賽冠軍，但上一次已經是遠在2008年的事了，而那次賽後由於左腿骨折加上膝蓋韌帶斷裂，他接受了手術。最近12年他有6次不參賽。NBA／Irving出勤率低 薪資專家：續約應設出賽場次標準NBA／拒千萬年薪合約 美媒稱Snyder是馬刺波總接班人NBA／3.4億美元陣容太離譜？勇士總管：那是我們自己養的NBA／哈登將決定是否執行球員選項 可重簽5年2.7億大約