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看美國廠成本高、人才難找、發展受限？台積電劉德音釋疑

▲台積電今（8）日舉行股東會，股東關心海外設廠進度，針對美國廠的雜音，台積電董事長劉德音一一釋疑。（圖／擷取自台積電線上股東會）
▲台積電今（8）日舉行股東會，股東關心海外設廠進度，針對美國廠的雜音，台積電董事長劉德音一一釋疑。（圖／擷取自台積電線上股東會）

記者許家禎／台北報導

2022-06-08 11:14:272022-06-08 11:43:07

台積電今（8）日舉行股東會，股東提問，美國建廠有許多雜音，包括之前傳出人才難找、成本大增，且美國國會正在討論半導體晶片製造產業的補助，會不會只補助美國企業？為此，董事長劉德音不擔心。至於海外建廠進度，雖稍微受到大環境影響，但目前都按照計畫進行中，強調設廠都是按照客戶需求，公司也得到客戶長期信任，在雙方信任基礎下，相信即使有地緣政治因素干擾，但依舊會有商業機會。

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針對海外設廠進度，尤其是美國廠部分，以及近來美國國會正在討論半導體晶片製造產業的補助，台積電董事長劉德音指出，雖然有少數業界希望美國政府只要補助美國公司，但絕大部分、包括美國半導體協會，他們不認為要振興美國半導體只能靠美國半導體公司，必須要在美國開放全世界半導體公司才有競爭力，因此他不擔心這件事情。

另外，外傳美國廠因近來大環境變化而成本飆高、人才也難找，股東憂心無法維持高毛利。劉德音不否認成本確實比預期的高，但強調也不是不能應付，徵人確實不順，比在台灣徵人難，但已經有達到希望的人數。他指出，本來到一個新的地方就有新的學習曲線，他們也花了很多精力去學習，目前海外建廠進度都按照計畫進行中。

而近來，美國總統拜登拜訪韓國、日本都提及要加強經貿與半導體產業的合作，劉德音表示大家以為台灣被遺忘，但其實不是，事實上是台灣與美國本來就有很多合作，只是以不同形式來合作。他說美國的目標是要保障美國貿易高科技的成長，而這部分的合作絕對包含台灣，且台積電大部分客戶都在美國，樂見有更多合作，不認為這些是威脅。

劉德音指出，海外建廠，相關供應鏈也慢慢完整並更有競爭力，面對大環境的變化，公司會隨時評估，公司希望長期毛利率達到53%沒有問題，因為早就把美國廠、日本廠的部分給納入了，要大家不要擔心。尤其，他強調海外建廠都是依照客戶的需求，公司得到客戶長期的信任，因此即便在地緣政治變化中，有相互信任的基礎，日後也一定還會有更多的商業機會。

至於台積電有沒有考慮要在歐洲或是東南亞其他地方設廠，劉德音再次強調，建廠都是依照客戶需求，像是美國廠、日本廠都是，而台積電現在歐洲客戶比較少，但持續評估中，目前沒有具體方案。

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