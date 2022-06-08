陸空並行！阿聯酋承諾三大環境保護策略

阿聯酋航空在一開始規劃機上產品及服務時，就會請團隊中的永續專家提供意見，確保每項機上產品與服務皆遵循廢棄物管理制度，盡量避免產生廢棄物，並評估產品是否有重複利用的機會，或可回收處理。依據這項原則，阿聯酋航空已改以紙製或木製產品取代塑膠吸管和攪拌棒；旅客們所喜愛的經濟艙舒適毛毯，每一件則以28個回收寶特瓶重製而成，截至今年年底，將挽救1.5億個一次性塑膠製品被送至垃圾掩埋場的命運，為他們創造新的價值。
阿聯酋航空於今年推出的全新經濟艙過夜包，在發表前便已通過永續審查，這些可重複使用的過夜包由水洗牛皮紙製成，內有環境友善材質製成的旅遊必需品；其中，牙刷套組、襪子和眼罩包裝由90%的宣紙製成，牙刷製品含小麥纖維，襪子與眼罩則以再生聚酯（rPET）製成。
針對年幼的旅客，阿聯酋航空免費提供由回收寶特瓶再製而成的玩具袋、嬰兒包與絨毛玩具。考慮到產品的生命週期，阿聯酋航空也以可回收卡紙製作包包、盥洗包及玩具的吊牌，並用無毒的大豆油墨印製。
同時，業者替每項機上產品尋找減少資源消耗的可能性，並與當地或地區內的供應商合作，減少供應鏈對環境的影響。供應商亦須針對社會、道德及環境績效等面向接受阿聯酋航空的永續標準評估。另已於2020年4月將經濟艙的紙本菜單全面數位化，旅客可透過機上wifi用手機看菜單。不僅每個月節省了44噸的紙張使用，更有效排除多餘重量、節省燃料並減少廢氣排放。
此外，阿聯酋航空把握每個可回收、改造再用的機會，將玻璃和塑膠瓶分類後送往位於杜拜的回收區；阿聯酋航空及阿聯酋航空空廚每個月皆自垃圾掩埋場回收近15萬個寶特瓶和120噸的玻璃進行再製利用。
在減少排放方面，業者表示，一直尋求以最高效率且負責任的方式營運機隊，進而減少燃料消耗，也透過與空中導航服務供應商合作，更有效地優化時間和燃料使用效益。除了機上的各項行動，阿聯酋航空亦於杜拜境內的阿聯酋航空引擎維修中心、阿聯酋航空空廚及Emirates Sevens Stadium等處裝設太陽能板引進潔淨能源，每年成功減少400萬公斤的碳排放。
業者亦將開始展開為期6個月的試行計畫，以電動巴士為來自偏遠車站的旅客提供接駁服務。電動巴士使用智能節能系統，每充電一次即可行駛100公里，且完全零碳排。
另外，阿聯酋航空長期支持生物多樣性及生態保育，過去20多年來投入超過2,800萬迪拉姆（約762萬美元），支持面積約為5％杜拜大小的杜拜沙漠保護區（DDCR）維護永續平衡的生態系統，保護阿拉伯聯合大公國境內多樣且豐富的野生動物與植被。此外，阿聯酋航空亦在世界遺產大藍山區內的阿聯酋航空沃爾根山谷豪華度假村，施行澳洲野生動物及灌木保育。
作為全球主要的國際航空業者，阿聯酋航空承諾打擊非法野生動物交易，也是2016年白金漢宮宣言的創始簽署人，以及野生動物保護聯盟運輸專責小組（United for Wildlife Transport Taskforce）成員。阿聯酋航空嚴禁旅客攜帶違禁物種、狩獵戰利品或任何與非法野生動物相關的產品，一經查獲，絕對採取零容忍政策。
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