中職／東哥黃忠義領軍！全新棒球實境秀登場

由巨宸製作、民視無線台、LINE TV播出台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》將於7月重磅出擊，該綜藝今（8日）釋出前導預告，並宣布邀請中華職棒傳奇名將「東哥」黃忠義坐鎮總教練，攜手方昶詠、陳文賓、鄭達鴻、林其緯與黃紹熙等人組王牌教練團，分別擔任：首席、打擊、捕手、投手、手備教練，帶領舉重、羽球、射箭、超馬、網球、足球、格鬥、拳擊、田徑、跆拳道以及跳水等領域的12位體壇頂尖運動員踏上紅土，展開一場從無到有的拼搏，他們的最終之戰將會與中職棒球隊比拼。
黃忠義曾任興農牛隊總教練，並有二壘手魔術師之稱美譽，他表示一輩子沒想過擔任實境節目的總教練，開啟個人生涯不同篇章，「製作人邀請我時，當下覺得要讓12位跨界運動員在短時間內成軍打棒球，簡直是天方夜譚，更何況贏球」。黃忠義自認打棒球已快40年，剛接觸球員至少要花2年時間才有抗衡能力，因此當下直球回答製作人，「這群人不可能打贏任何一場比賽」，但黃忠義在《超級王牌棒球隊》將再次發揮魔術師精神，帶領這12位永不放棄的運動員，再被打爆摧毀自信後，打下一場又一場勝利的旅程。
此次是黃忠義與黃紹熙父子倆首次同台實境秀，他坦言兒子黃紹熙被球隊釋出後，生活突然少了重心，邀請兒子參與並擔任內野教練，原先擔心他是句點王，沒想到個性意外活潑，與球員相處融洽，讓他另眼相看。談到與父親同隊壓力大？黃紹熙坦言曾在大學時期與爸爸同隊，「當時是球員，他管我更嚴厲，曾經頻繁失誤，直接在休息室大罵我會不會接球」。這次在節目《超級王牌棒球隊》當教練，因教練團是一體，需要團結，幫助球員進步，用最放鬆的姿態喜歡棒球這項運動，反而容易與爸爸溝通。
除黃忠義父子首次同台實境秀外，《超級王牌棒球隊》將上演教練團同隊的回憶殺是節目看點之一，黃忠義曾與鄭達鴻、陳文賓在興農牛時期同隊、方昶詠、林其緯以及黃紹熙再現奮戰不懈精神，方昶詠退役後轉戰成YouTuber，目前頻道有13萬人訂閱，相當有人氣，日前他與黃紹熙宣告報名台鋼雄鷹測試會，盼能重返職棒，在體壇引發熱議，背後重要原因是他們參與節目後，再次點燃他們挑戰職棒的雄心，《超級王牌棒球隊》也將記錄著他們倆擔任教練指導球員的過程。特別的是，陳文賓曾擔任過方昶詠大學時期教練，自曝方昶詠現在在遠方聽到他的聲音還會害怕，笑喊自己管理方式鐵血、無情，但參與節目則透過心靈溝通方式，帶領12位對棒球一無所知的白紙。巨宸製作、民視無線台播出台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》將於7月重磅播出，12位運動員永不放棄精神，勢必讓觀眾在螢幕前熱血沸騰。