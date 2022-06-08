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解決熱區停車問題 台南永康及北區停車場統包工程啟動

▲北區成德里立體停車場初步規劃地上4層，216席汽車位與45席機車位，含活動中心及托嬰中心等多目標使用空間（圖／台南市交通局提供）
▲北區成德里立體停車場初步規劃地上4層，216席汽車位與45席機車位，含活動中心及托嬰中心等多目標使用空間（圖／台南市交通局提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-06-08 11:44:18

台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場已陸續施工，台南市長黃偉哲今(8)日主持「永康區成功里」、及「北區成德里」立體停車場統包工程啟動記者會，2座停車場均朝多目標使用設計，併建活動中心與社福等多元公共服務空間，充分活化土地利用。

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▲台南市長黃偉哲今主持成功里及成德里立體停車場統包工程啟動記者會（圖／記者林怡孜攝，2022,06,08）
▲台南市長黃偉哲今主持成功里及成德里立體停車場統包工程啟動記者會（圖／記者林怡孜攝，2022,06,08）
黃偉哲表示，為改善熱區停車問題，向中央爭取前瞻立體停車場，迄今共獲得9案場經費補助，其中永康成功里立體停車場位於永仁高中西側，周邊即開發中的精忠二村都更計畫；北區成德里立體停車場附近有花園夜市等熱門觀光景點，區域停車需求較高，為使停車場與活動中心等多目標空間早日完工啟用，工程採統包招標，將設計與施工併案處理，以提高執行效率。工程預計於1138月完工，期勉如期、如質完工，提供市民優質、便利的停車空間與環境。


交通局局長王銘德表示，永康成功里立體停車場經費3.87億元，中央補助1億元，初步規劃地下1層與地上7層，設置195席汽車位與40席機車位，含成功里活動中心、親子悠遊館及商場；北區成德里立體停車場經費2.59億元，中央補助0.81億元，初步規劃地上4層，設置216席汽車位與45席機車位，含成德里活動中心及托嬰中心等多目標使用空間，立體化除有效增加停車供給，亦發揮土地利用綜效，且工程採統包方式，具部分設計完成即可施工的優勢，可望縮短完工期程。


王銘德又說，停車場完工啟用後，能有效紓解周邊的停車需求，並提供民眾交誼、親子遊樂托育等多元的服務空間。未來營運將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車環境。

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