解決熱區停車問題 台南永康及北區停車場統包工程啟動

台南市政府向中央爭取 9 座前瞻立體停車場已陸續施工，台南市長黃偉哲今 (8) 日主持「永康區成功里」、及「北區成德里」立體停車場統包工程啟動記者會， 2 座停車場均朝多目標使用設計，併建活動中心與社福等多元公共服務空間，充分活化土地利用。

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▲台南市長黃偉哲今主持成功里及成德里立體停車場統包工程啟動記者會（圖／記者林怡孜攝，2022,06,08）

黃偉哲表示，為改善熱區停車問題，向中央爭取前瞻立體停車場，迄今共獲得 9 案場經費補助，其中永康成功里立體停車場位於永仁高中西側，周邊即開發中的精忠二村都更計畫；北區成德里立體停車場附近有花園夜市等熱門觀光景點，區域停車需求較高，為使停車場與活動中心等多目標空間早日完工啟用，工程採統包招標，將設計與施工併案處理，以提高執行效率。工程預計於 113 年 8 月完工，期勉如期、如質完工，提供市民優質、便利的停車空間與環境。

交通局局長王銘德表示，永康成功里立體停車場經費 3.87 億元，中央補助 1 億元，初步規劃地下 1 層與地上 7 層，設置 195 席汽車位與 40 席機車位，含成功里活動中心、親子悠遊館及商場；北區成德里立體停車場經費 2.59 億元，中央補助 0.81 億元，初步規劃地上 4 層，設置 216 席汽車位與 45 席機車位，含成德里活動中心及托嬰中心等多目標使用空間，立體化除有效增加停車供給，亦發揮土地利用綜效，且工程採統包方式，具部分設計完成即可施工的優勢，可望縮短完工期程。