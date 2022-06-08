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最後一家公娼館「桃園天天樂」歇業！7月前未復業將熄燈

▲澎湖的公娼館在2019年吹熄燈號後，全國僅剩桃園「天天樂」有公娼存在，但日前也已向警方報備歇業。（圖／記者張塵攝，2019.11.06）
▲澎湖的公娼館在2019年吹熄燈號後，全國僅剩桃園「天天樂」有公娼存在，但日前也已向警方報備歇業。（圖／記者張塵攝，2019.11.06）

中央社

2022-06-08 11:44:26

（中央社記者葉臻桃園8日電）受到疫情影響，全國僅存公娼館桃園市「天天樂」，已在6月1日自主停業，並向桃園市警方報備歇業；警方表示，若7月1日未復業，許可證就會被撤銷，全國合法公娼也將走入歷史。

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全國公娼家數在2018年初僅剩台中、宜蘭、桃園及澎湖4家。台中市公娼館在2018年底熄燈，宜蘭在2019年8月間廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，澎湖的公娼館也在2019年吹熄燈號，全國僅剩桃園「天天樂」有公娼存在。

桃園市政府警察局今天向中央社證實，受到這2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，「天天樂」公娼負責人已在日前向警方報備歇業，但尚未提出撤照，若確定終止營業，最慢會在本月底提出撤照，屆時全國合法公娼將走入歷史。

警方表示，依據「桃園市性交易服務者及場所管理自治條例」第7條規定，性交易服務者結婚，應繳回許可證，性交易場所自行停止營業1個月以上或歇業者亦同；前項情形未繳回許可證者，主管機關應註銷其許可證。

警方表示，「天天樂」位於桃園區民權路99巷內，已在6月1日自主停業，若7月1日未復業，許可證可能就會撤銷；「天天樂」近期仍有4名合法登記的公娼執業，已知負責人已在替館內公娼另尋其他工作。（編輯：李錫璋）

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