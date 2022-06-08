葳格外語教學卓越 國三生多益滿分取得金色證書

台中市葳格國際學校國中部三年級學生林畊鏵，參加多益TOEIC檢測獲滿分990分，已經遠遠跨過台大畢業門檻的多益785分。林畊鏵喜歡語文，不僅多益考滿分，國一通過中級全民英檢，還選修西班牙語文，是一名積極上進學生。他分享拿滿分心得，認為葳格完善的學習環境，雙語領航及二外優勢的教學模式，為他紮下良好英文實力。

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15歲林畊鏵自幼稚園就進入葳格就讀，一路升上國小再直升國中部，可說是，近十年來都在優質的英語文環境中學習，奠定他良好的英文能力。在師長眼中，林畊鏵品學兼優，個性開朗，很清楚自已的志向。為了檢視自己的學習目標，林畊鏵國二首次參加多益檢測，獲得870分。

▲葳格國三學生林畊鏵（左三）參加多益檢測獲滿分，品學兼優，與同學相處融洽，今天國中畢業。（圖／葳格提供）

葳格表示，根據2020年一項多益英語測驗統計顯示，台灣區考生平均成績是566分，林畊鏵首次參加檢測就獲得870分，可說程度超標，但他並不滿意，再接再厲，再次參加檢測，他如願獲滿分990分，取得金色證書，為自已國中學習歷程留下完美紀錄。

葳格指出，多益考試具有一定英文程度信效度，國內知名大學與企業多會用來做為甄選人才標準，例如台大畢業門檻就須達到多益785分，林畊鏵以一名國三學生拿滿分，實在「了得」。事實上，林畊鏵此次能考出如此優異成績，除了自己實力深厚，也下足功夫準備。

林畊鏵說，考前他勤加練習相關的模擬考題，熟悉手感增強記憶力。其次，時間分配很重要，盡量挪出自已時間學習，不要影響其他課業。加上有外語部老師指導考試的相關細節，多管齊下終能達成最大效益。此外，他直升國一時，就通過中級全民英檢，他希望透過檢定證照提升自我，勇於挑戰學習目標。