葳格外語教學卓越 國三生多益滿分取得金色證書

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葳格表示，根據2020年一項多益英語測驗統計顯示，台灣區考生平均成績是566分，林畊鏵首次參加檢測就獲得870分，可說程度超標，但他並不滿意，再接再厲，再次參加檢測，他如願獲滿分990分，取得金色證書，為自已國中學習歷程留下完美紀錄。
葳格指出，多益考試具有一定英文程度信效度，國內知名大學與企業多會用來做為甄選人才標準，例如台大畢業門檻就須達到多益785分，林畊鏵以一名國三學生拿滿分，實在「了得」。事實上，林畊鏵此次能考出如此優異成績，除了自己實力深厚，也下足功夫準備。
林畊鏵說，考前他勤加練習相關的模擬考題，熟悉手感增強記憶力。其次，時間分配很重要，盡量挪出自已時間學習，不要影響其他課業。加上有外語部老師指導考試的相關細節，多管齊下終能達成最大效益。此外，他直升國一時，就通過中級全民英檢，他希望透過檢定證照提升自我，勇於挑戰學習目標。
語言是人與人溝通橋樑，林畊鏵除了英文程度超優，二外選修了浪漫的語種西班牙文。他說，西班牙文最特別的地方，是牙語靈活的捲舌音，念起來更覺得成就感十足。他熱愛葳格豐富多元的語言課程，認為學生能從中學習與探索，體會語言樂趣，並善用溝通協調能力，擴大和諧的人際關係。