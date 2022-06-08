台積電看需求、產能仍滿載 期許未來成「世界的台積電」
去（2021）年到今（2022）年大環境變動劇烈，包括爆發新冠肺炎疫情、高通膨、俄烏戰事、供應鏈斷鏈，以及中國大陸封控。面對未來景氣，台積電董事長劉德音表示，雖然消費性終端市場需求趨緩，但來自5G與高效能運算相關應用的大趨勢，可望驅動對於運算能力的大量需求，台積電產能滿載。至於未來5到10年對台積電的期許，他則希望與全世界攜手，成為世界的台積電。
台積電董事長劉德音表示，疫情之前本來就在數位轉型，但疫情之後更加速了，使得全球半導體的需求超越了供給，因此半導體短缺現在成為全球關注議題。他指出，目前通膨有慢慢緩和下來，雖然還在高點，但對高科技業沒有太大影響，或許可能對終端消費性需求有所變化，但來自5G與高效能運算相關應用的大趨勢，可望驅動對於運算能力的大量需求，從而擴大使用各項先進技術，目前台積產能滿載。
劉德音強調，因為5G與高效能運算相關應用，公司正進入一個高結構性成長的時間，而對於未來5到10年的成長方向與願景，他說未來10年對半導體是很好的機會，因為人類數位化加速轉型，不僅是智慧型手機、穿戴裝置，還有車用都是，以車用為例，車用半導體的量是過去的10倍，未來將更高。
他也說，未來5到10年，利用大趨勢機會提升公司成長很重要，但最重要是成長過程中最重要的技術領先。現在全世界都要進入半導體，不僅要有錢、有人，還要有技術，而台積電這方面耕耘30幾年，堅持自主研發才有今天的地位，強調半導體創新能力也是台積的責任，當然期間人才也是關鍵，台積電要跟全世界攜手，是世界的台積電，這是他對未來台積電的期許。