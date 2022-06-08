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「迎向科技薪時代」聯合徵才 中科大廠釋出近2千職缺

▲「迎向科技薪時代」聯合徵才，中科大廠26家參加，共釋出近2千職缺。（圖／勞工局提供）
▲「迎向科技薪時代」聯合徵才，中科大廠26家參加，共釋出近2千職缺。（圖／勞工局提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-06-08 12:05:45

因應國際訂單需求，國內科技廠徵才熱烈，台中市政府勞工局攜手中部科學園區管理局，於11日上午10時起舉辦「迎向科技薪時代」聯合徵才活動，採實體及視訊雙軌方式，共邀請26家中科廠商提供1898個職缺。

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勞工局長張大春表示，中科園區在疫情下逆勢成長，光去年營業額就創新高、突破兆元，加上半導體大廠持續加碼投資擴廠，吸引更多供應鏈廠商及就業人口進駐，據科技部統計，中科總就業人數已達5萬多人。

台中市就業服務處表示，此次活動邀請「護國神山」台積電、封測大廠「矽品精密」及「光學鏡頭」先進光電等知名廠商，均提供上百個就業機會，尤其「光電整合領導」合盈光電，更釋出薪資9萬元以上主管職缺，盼網羅優秀人才。活動於11日上午10時至12時及下午1時30分至3時30分，分兩場次在中科管理局1樓舉辦，現場超過1千個薪資達4萬元以上的職缺，更有過半不限學經歷工作，歡迎求職民眾把握機會、踴躍參與。

就服處說明，適逢畢業求職旺季，中科徵才每年均吸引大量應屆畢業生前來尋職，為落實盧市長「青秀樂台中」政策，達成畢業即就業目標，此次活動除正職工作外，也提供實習工作機會，現場並規劃「職涯諮詢」、「青年就業金安薪」等諮詢服務，協助青年穩定就業。活動詳細資訊請至台中市就業服務處網站( https://www.eso.taichung.gov.tw/2463508/post )、台中就業網( http://takejob.taichung.gov.tw )查詢，或電洽04-25607437中科就業服務台、04-25271812豐原就業服務站。(6/8*8)*勞工局


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